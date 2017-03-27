Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Nabil Ghilas: Antep Düşmeyecek

Kayseri maçında hat-trick yaparak yıldızlaşan Nabil Ghilas, FANATİK’e konuştu: Çok zor günler yaşadık ama buradan kurtulmak bizim elimizde. Kayseri maçı bizim için dirilişti. Osmanlı’yı da yenip seri yakalayacağız. Bülent hocayla çok iyi bir uyum yakaladık.

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Gaziantepspor’un sezon başında Porto’dan 2 yıllığına renklerine bağladığı Nabil Ghilas, son haftalardaki performansıyla takımının lige tutunma yolunda en büyük umudu
oldu. Milli ara öncesi oynanan Kayseri maçına yaptığı hat-trickle damgasını vuran Cezayirli yıldız, kalan haftalarla ilgili düşüncelerini FANATİK’le paylaştı.

Sezon başında yeni kurulan bir takım olduklarına dikkat çeken başarılı oyuncu, adaptasyon sürecinde yaşanan hoca değişikliklerinin takım olma konusunda sıkıntı yarattığını
belirtip, “Ancak Bülent Uygun’un gelişiyle gelişiyle kenetlendik. Futbolcular olarak kulübümüzün bu noktada olmasını hak etmediğini düşünüyoruz. Çok zor günler yaşadık ama buradan kurtulmak da bizim elimizde” dedi.

‘Sadece kazanmayı düşünüyoruz’

Kayseri maçındaki performansını da değerlendiren Ghilas, şunları söyledi: “O maç bizim için çok önemliydi. Hepimiz sadece kazanmaya konsantre olmuştuk. Ben de takımım için elimden geleni yaptım ve 3 gol attım. Bu performansımın devam etmesi gerekiyor. Osmanlıspor’u da yenerek bir seri yakalamak istiyoruz. Çok iyi bir uyumumuz var. Bunun karşılığında ligde kalmamız gerekiyor.”

‘Fiziğim işi kolaylaştırdı’

“Süper Lig’e çok çabuk uyum sağladım. Çünkü burada fizik kalite ön planda. Ben fiziksel özelliklerime her zaman güvenirim. Antep’e gelmeden önce birkaç takımla daha  görüşmem olmuştu. Benim tercihim buradan yana oldu. Umarım burada uzun yıllar güzel işler yapabilirim.”

Ömer Necati Albayrak

Gaziantepspor

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