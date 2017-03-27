Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Moldova’ya 21. gol

Eskişehir’de konuk ettiğimiz Moldova’ya karşı A Milli Takımımız, tarihindeki 9. karşılaşmasına çıktı ve rakibini farklı mağlup etti.

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Eskişehir’de konuk ettiğimiz Moldova’ya karşı A Milli Takımımız, tarihindeki 9. karşılaşmasına çıktı ve rakibini farklı mağlup etti.

Bugüne kadar rakibine hiç yenilmeyen ve 9 maçta 7 galibiyet ile 2 beraberlik alan Ay-Yıldızlılar, rakip filelere toplamda ise 21. golünü gönderdi.

Moldova ise dünkü tek sayısıyla, Türkiye’ye karşı 3. golünü attı. 

Epureanu da takıma uydu

2018 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu’nda 1 puanla son sırada yer alan Moldova’nın ilk 11’inde ligimizden tanıdığımız, Başakşehir’in stoperi Alexandru Epureanu da görev aldı. Moldova Milli Takımı’nın kaptanlığını da yapan Epureanu, dünkü maçta takım arkadaşları gibi etkisiz bir performans sergiledi. 
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