Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
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Moldova maçı öncesi son dakika değişikliği!

A Milli Takımımızın Moldova ile oynacağı hazırlık karşılaşması öncesinde kadroda sürpriz bir değişiklik yapıldı. 

27 Mart 2017, Pazartesi 18:56 Yorum Yaz
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A Milli Takımımızın Moldova ile oynacağı hazırlık karşılaşması öncesinde kadroda sürpriz bir değişiklik yapıldı. 

TFF'nin resmi internet sitesi ile resmi sosyal medya hesapları üzerinden verilen ilk 11'de kaptan olarak Onur Kıvrak belirlenmişti. Ancak bir son dakika değişikliği yapılarak liste değiştirildi ve yeni listede kaptan olarak Oğuzhan Özyakup yer aldı. 

Bu değişikliğin bizzat Fatih Terim tarafından yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Önceki esame listesinde bir hata olabileceği tahmin ediliyor.

İlk esame listesi:



Son esame listesi:


 
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