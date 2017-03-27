Martin Skrtel fark yarattı!

Slovakya’nın Trencin takımında 17 yaşında başlayan profesyonel kariyerinin bu noktaya geleceğini o zamanlar, Skrtel’in kendisi bile tahmin etmiyordu belki de... Ancak Zenit’e transferinden sonra bir dönem birlikte çalıştığı teknik direktör Vlastimil Petrzela şu sözleri söylüyordu onun için; “21 yıldır futbol antrenörlüğü yapıyorum. Bu sürede Martin Skrtel gibi iyi bir oyuncuyla karşılaşmadım. Kendine güveni müthiş, önünde çok parlak bir gelecek var.”
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2008’de Zenit’ten Liverpool’a gidip, kumaşını Premier Lig’de iyice parlatan Skrtel, bu sezon başında Fenerbahçe’ye geldi. Geldiğinden beri de, adeta formayı bırakmadı! 32 yaşındaki stoper, takımının 2016-17 sezonunda şu ana dek çıktığı 45 maçın 39’unda görev yaptı ve bu alanda 1 numara oldu.
Sarı lacivertlilerin istikrar abidesi, 3476 dakika sahada kaldı ve 3 gol, 2 asistlik katkı da yaptı. Süper Lig’deki rakiplerin en istikrarlı yıldızlarını dahi geride bırakan bu performans herkesin takdirini topladı.
Kaynak: Hürriyet
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