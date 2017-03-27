Manchester United, Neymar transferi için gaza bastı: 200 milyon euro! Premier Lig devi Manchester United, Bracelona'nın yıldızı Neymar için harekete geçti. Eğer anlaşma sağlanırsa Brezilyalı oyuncunun, Kırmızı Şeytanlar'a toplam maliyeti en az 325 milyon euro olacak.



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Manchester United, Barcelona'nın bu sene sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığı Neymar için harekete geçti.



200 milyon euro bonservis!



Neymar'ın sözleşmesindeki maddeye göre, eğer bir kulüp yıldız oyuncuyu Barcelona'ya danışmadan transfer etmek isterse, kulüp hesabına tam 200 milyon euro ödemek zorunda.



İspanyol Sport Gazetesi'nin iddiasına göre; United'ın bu rakamı gözden çıkardı ve Mourinho, Brezilyalı'yı takımın yıldızı yapmak için her şeyi vermeye hazır.

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Yıllık 25 milyon euro!



Kırmızı Şeytanlar'ın Neymar'ı ise yıllık 25 milyon euroluk garanti ücretle ikna etme planı olduğu belirtildi.



Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek mi?



Neymar'ın transferi için en az para kadar önemli olan bir başka koşul ise Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek olması...



Şu anda ligde 5. sırada olan United'ın, Devler Ligi'ne gidebilmesi için mutlaka ligi ilk 4 içinde bitirmesi gerekiyor.



Sport'un iddiasına göre Manchester, Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanamazsa, sponsorlar hem ödemeleri kesebilecek hem de transfer için muhtemel yardımlarını yapmayacak.

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Neymar, "Premier Lig" demişti



Brezilyalı yıldız ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Premier Lig'de oynamayı çok istediğini ve Liverpool, Manchester United ve Arsenal gibi takımları beğenerek takip ettiğini söylemişti.



Bu açıklamalar, Neymar'ın İngiltere Premier Lig transferi için üstü kapalı mesaj yollaması olarak yorumlanmıştı. Hakan Ateşler İngiltere Premier Lig takımlarından'nın bu sene sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığı Neymar için harekete geçti.Neymar'ın sözleşmesindeki maddeye göre, eğer bir kulüp yıldız oyuncuyu Barcelona'ya danışmadan transfer etmek isterse, kulüp hesabına tam 200 milyon euro ödemek zorunda.; United'ın bu rakamı gözden çıkardı ve Mourinho,'yı takımın yıldızı yapmak için her şeyi vermeye hazır.'ın Neymar'ı ise yıllık 25 milyon euroluk garanti ücretle ikna etme planı olduğu belirtildi.Neymar'ın transferi için en az para kadar önemli olan bir başka koşul ise Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek olması...Şu anda ligde 5. sırada olan United'ın, Devler Ligi'ne gidebilmesi için mutlaka ligi ilk 4 içinde bitirmesi gerekiyor.Sport'un iddiasına göre Manchester, Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanamazsa, sponsorlar hem ödemeleri kesebilecek hem de transfer için muhtemel yardımlarını yapmayacak.Brezilyalı yıldız ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Premier Lig'de oynamayı çok istediğini vevegibi takımları beğenerek takip ettiğini söylemişti.Bu açıklamalar, Neymar'ıntransferi için üstü kapalı mesaj yollaması olarak yorumlanmıştı.