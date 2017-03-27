Leilani Mitchell Girne Üniversitesi'nde… Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Süper liginin tamamlanmasına dört hafta kala önemli bir transfer daha yaparak kadrosuna, WNBA tarihinde en iyi üç sayılık atış yüzdesine sahip oyuncularından biri olan point-guard Leilani Mitchell’i transfer etti.

Yıldırım Kılıç

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, transfer işlemleri tamamlanan Leilani Mitchell’in, ülkemize gelerek sağlık kontörlünden geçtiği bildirildi.Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kan tetkikleri, efor, EKG testi ile ortopedik muayenesi yapılan Mitchell’in takım antrenmanlarına başladığı kaydedildi.1985 doğumlu 1.65 boyundaki Avustralya asıllı oyuncu, daha önce New York Liberty, Washington Mystics ve üç kez WNBA şampiyonluğu kazanan Phoenix Mercury, formalarını giydi.Geçtiğimiz ay tekrar Phoenix Mercury ile anlaşan 31 yaşındaki oyun kurucu; 2010 yılında WNBA’in En Çok Gelişim Gösteren Oyuncusu seçildi. Mitchell, 2015 yılında Phoenix Mercury forması altında 6.7 sayı ve 2.7 asist ortalamalarını yakaladı. Ayrıca,Türkiye’de düzenlenen 2014 Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda Avustralya ile bronz madalya kazandı. Kariyerinde yüzde 39.9’luk üç sayılık atış yüzdesi ile şu an aktif WNBA oyuncuları arasında en iyi üç sayılık atış yüzdesine sahip en iyi dördüncü oyuncu, WNBA ligi tarihindeise 13. sırada yer alan Leilani Mitchell, WNBLAvustralya Profesyonel Kadın Ligi’nde iki kez en iyi point guard seçildi. Mitchell, 2016-2017 WNBL sezonunda formasını giydiği Sydney Uni Flames ile 16.2 sayı, 6.2 asist ortalamaları ile oynayarak, takımının şampiyonluk kazanmasında önemli rol oynadı.Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımına transferini değerlendiren Leilani Mitchell, Girne Üniversitesi’nin kalan maçlarında takımına katkı yapmak için çok mücadele edeceğini söyledi. Transferin kendisi için sürpriz olduğunu ve transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini ifade eden tecrübeli oyuncu, “Sezon sonuna yaklaşırken bu transfer farklı bir kulvarda kendimi gösterebilmem için çok güzel bir sürpriz oldu. Avusturalyada sezonu şampiyon olarak kapattık. Girne Üniversitesi’nin kadrosunda çok değerli oyuncular yer alıyor. Bu takımın bir parçası olduğum için mutluyum. Takımımızın ligde mücadeleye devam edebilmesi için sahada kendi adıma elimden geleni en iyi şekilde yapacağım. Son dakikaya kadar yüksek bir konsantrasyonla oynayarak maçları kazanmak istiyoruz” dedi.