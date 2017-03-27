Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Kulüpler Birliği: Futbolcu uygunluğu kararımız 2019'a kadar devam edecek

Kulüpler Birliği Vakfı, yerli ve yabancı futbolcu kuralıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Herhangi bir değişiklik yapılması Kulüpler Birliği Vakfımız tarafından kesinlikle uygun bulunmamaktadır" denildi.

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Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun; Spor Toto Süper Lig Futbolcu Uygunluğu ile ilgili aldığı karar 2015–2016 Futbol Sezonu'nda hayata geçmiştir. Kararın, Haziran 2019'a kadar 4 sezon boyunca kesintisiz uygulanacağı da kamuoyunun malumudur.

Bu süre içerisinde belirlenen yarışma şartları ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılması Kulüpler Birliği Vakfımız tarafından kesinlikle uygun
bulunmamaktadır.

Türk futbolunun hak ettiği saygınlığa ve sportif istikrara kavuşmasının yolunun uzun vadeli planlamadan geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca yerli ve genç oyuncu yetiştirmenin de kısıtlama ya da yasaklara değil; kulüplerimizin başta altyapılar olmak üzere planlama, yatırım ve organizasyonu ile Federasyonumuzun denetleme ve teşviğinin kararlı bir şekilde uygulanmasına bağlı olduğu kanaatindeyiz.

Yürürlükte olan statünün Kulüpler Birliği Vakfı tarafından destekçisi ve takipçisi olduğumuzu belirtir, kamuoyunun bilgilerine sunarız."
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