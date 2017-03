Kulüp başkanları, Yıldırım Demirören'le aynı fikirde değil TFF Başkanı Yıldırım Demirören, “Yabancı sayısını azaltmalıyız. Kulüpler Birliği’nden bu yönde talep gelirse olumlu karşılarız” diyerek gündeme damgasını vurdu. Göksel Gümüşdağ ve diğer kulüp başkanları ise pek aynı fikirde değil. İşte yanıtlar...

Burak Köse

FANATİK’e konuşan Kulüpler Birliği Vakfı ve Başakşehir Başkanıbu sistemin arkasında olduklarını belirtip, “Bu sezon ve önümüzdeki sezon böyle bir değişimin gerçekleşmesi mümkün değil. Bu karar alınırken zaten kulüpler olarak biz son kısmında müdahil olduk. Böyle bir değişim için ortaya altyapıları kapsayan uzun soluklu bir projenin konulması gerek. Ayrıca tüm kulüplerin ve teknik direktörlerin ortak görüşleri doğrultusunda hareket edilmeli. Belirlenen yarışma şartları ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılması, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından kesinlikle uygun bulunmamaktadır. Yürürlükte olan statünün Kulüpler Birliği Vakfı olarak destekçisi ve takipçisi olduğumuzu belirtiriz” dedi.Kadrosunda 14 yabancı oyuncusu bulunan Karabükspor’un başkanı Hikmet Ferudun Tankut da Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ ile aynı fikirde. Kulüp olarak tüm planlamalarını bu doğrultuda yaptıklarını belirten Tankut, “Ben getirdiğim her oyuncuya uzun vadeli 2’şer 3’er yıllık kontrat yapmışım. Hepsinin kapı gibi sözleşmesi var. Adamlara, ‘kural değişti, git’ mi diyeceğim. Federasyon böyle bir karar alırsa bunun için gerekli altyapıyı da kulüplere sunmalı. Geri adım atılması kesinlikle yanlış olur. Daha bu kuralın faydaları tam olarak ortaya çıkmamışken yeni bir adım bir fayda getirmez” değerlendirmesini yaptı.Kasımpaşa Başkan Vekiliise ‘kuralın değişmesini Cumhurbaşkanı istiyor’ gibi lanse edilmesinden rahatsız. İşte Öksüz’ün sözleri: “Cumhurbaşkanı bu tarz konulara karışmaz, ‘kendiniz halledin’ der. Zaten bu konuya da gayet hakim. 4 yıl önce tesis açılımızda mini bir toplantı yapmıştık. Kendisine, ülkemizde başarılı olan yerli oyuncuların yüzde 80’inin Avrupa’dan geldiğini söylemiştim. Toplantı sonrası merdivenlerden inerken kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen 3 yerli oyuncumuza da sordu. 3’ü de farklı Avrupa ülkelerinden geldiklerini söyleyince bizzat teyit etmiş oldu. Yerli futbolcu yetiştirmeyi kolay sanıyorlar. Yıllardır uğraşıyorum ben, tesis süper her şey süper ama çıkmıyor. TFF ve Spor Bakanlığı bu konuda kulüplere bugüne kadar ne destek verdi ki yetiştiricilik istiyor. Yabancının tamamen serbest olması lazım. Geri adım atmak büyük hata olur.”Hemen hemen her maçını 7-8 yabancı oyuncuyla oynayan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da keskin dönüşlerden ziyade kademe kademe düşüşe sıcak bakabileceklerini söyledi. “Bu konuda biz kulüplerin bir görüşü alınmadı” diyen Çavuşoğlu, “TFF’nin böyle bir düşüncesi olabilir ama bunu ortak bir şekilde konuşmamız gerekir. Kulüplerde birçok kiralık yabancı var. Bizde de öyle. Sayıyı en azından 10’a düşürebiliriz. Yani herkes bu yönde görüş bildirirse Alanyaspor olarak ‘uymayız’ demeyiz” sözlerini sarf etti.Süper Lig’e yükseldiği günden bu yana yönetim tarzıyla hep örnek gösterilen Akhisar Belediyespor’un Başkanı Hüseyin Eryüksel ise diğer başkanların aksine Yıldırım Demirören’e katıldığını bildirdi. Eryüksel, “Ben zaten kişisel olarak en başından beri 14 yabancıya karşıydım. Bugün bakıldığında bizim kulübümüzde bile rakam 8-9 olmuş. Milli Takım havuzuna oyuncu bulamıyoruz. Takımımıza bile oyuncu bulamıyoruz. Yerli oyuncu bulmak için alt liglere inmeye başladık. Yabancı sayısının azaltılması gündeme gelirse biz bunu destekleriz” açıklamasında bulundu.