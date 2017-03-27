Konya’ya 500 bine geldi şimdi 5 milyon Euro Konyaspor’a geçen sezon gelen Riad Bajic’in yükselişi göz kamaştırıyor. 22 yaşındaki Bosnalı forvet 500 bin Euro bonservis ödenerek Zeljenicar takımından kadroya katılmıştı.

Bora Aslan

Bu sezon Yeşil-Beyazlı takımda 12 kez fileleri havalandıran Bajic’in transfermakt sitesindeki değeri tam 10 katına çıktı.’in değeri 5 milyon Euro olarak güncellendi.