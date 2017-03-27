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Atiker Konyaspor
Konya’ya 500 bine geldi şimdi 5 milyon Euro
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Konya’ya 500 bine geldi şimdi 5 milyon Euro
Konyaspor’a geçen sezon gelen Riad Bajic’in yükselişi göz kamaştırıyor. 22 yaşındaki Bosnalı forvet 500 bin Euro bonservis ödenerek Zeljenicar takımından kadroya katılmıştı.
28 Mart 2017, Salı 02:30
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Bu sezon Yeşil-Beyazlı takımda 12 kez fileleri havalandıran Bajic’in transfermakt sitesindeki değeri tam 10 katına çıktı.
Bajic
’in değeri 5 milyon Euro olarak güncellendi.
Bora Aslan
Atiker Konyaspor Sezon İstatistikleri
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