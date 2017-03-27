Kayserisporlu Deniz Türüç Beşiktaş'a 'Hayır' demiş

Milli takım kampı...
Milli takım kampına gidişiyle ilgili konuşan Deniz, "Havaalanında sabırsızlanıyordum. Otelde beni teknik direktör Fatih Terim karşıladı. İdmanda 25 tane kamera ekibinin olduğuna inanıyorum. Özellikle Oğuzhan Özyakup ile bağlantm oldu ancak herkes birbirine yakın. Bu da Türkiye'nin gücü" derken; Moldova karşısında ilk milli maçına çıkmayı umduğunu belirtti ve "Benim ve ailemin hayali gerçekleşecek. Bu üst düzey bir ödül olacak" dedi.
Beşiktaş'a neden "hayır" dedi?
Kariyer adımlarını doğru attığını söyleyen Deniz, "Daha önce Beşiktaş'a gidebilirdim ancak bilerek hayır dedim. Hollanda'da da yeni yeni olgunlaşıyordum. Bunun ne sıklıkta yanlış gittiğini gördünüz? Bilal Ould-Chikh'e bakın, benden çok daha yetenekliydi. Kayserispor tercihim isteyerekti çünkü orada oynayabilirdim. İlk yılımda adapte olmak zorundaydım, şimdi her şey iyi gidiyor" diye konuştu.
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"Bir sonraki adım için..."
Deniz; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında toplam 1 gol 3 asistle oynamasının hatırtılması üzerine, "Bu nedenle taraftarın gözdesiyim. Gerçekten bir sonraki adım için hazır olduğumu hissediyorum. Gazeteler beni bütün Türk kulüpleriyle ilişkilendiriyor. İlla Türkiye'de bir adım atmam gerekmiyor. Hollanda? Neden olmasın. Birçok güzel lig var. Göreceğiz" ifadesini kullandı.
Milli takıma davet edilmesini "harika" olarak yorumlayan Deniz Türüç, "Şu anda buradayım ancak büyük hedefim, aynı zamanda burada kalıcı olmak" diye konuştu. (Ajansspor)
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