Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

Kayserisporlu Deniz Türüç Beşiktaş'a 'Hayır' demiş

Kayserispor'da sergilediği başarılı performansıyla dikkat çeken ve milli takıma seçilen Deniz Türüç, çarpıcı açıklamalar yaptı.

27 Mart 2017, Pazartesi 16:27 Yorum Yaz
A+ A-
Kayserispor'un ikinci yarıdaki çıkışında önemli rol oynayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Hollanda basınına konuştu.Başarılı oyuncu geçmişte Beşiktaş'ın teklifini redettiğini söyledi.

Milli takım kampı...

Milli takım kampına gidişiyle ilgili konuşan Deniz, "Havaalanında sabırsızlanıyordum. Otelde beni teknik direktör Fatih Terim karşıladı. İdmanda 25 tane kamera ekibinin olduğuna inanıyorum. Özellikle Oğuzhan Özyakup ile bağlantm oldu ancak herkes birbirine yakın. Bu da Türkiye'nin gücü" derken; Moldova karşısında ilk milli maçına çıkmayı umduğunu belirtti ve "Benim ve ailemin hayali gerçekleşecek. Bu üst düzey bir ödül olacak" dedi.

Beşiktaş'a neden "hayır" dedi?

Kariyer adımlarını doğru attığını söyleyen Deniz, "Daha önce Beşiktaş'a gidebilirdim ancak bilerek hayır dedim. Hollanda'da da yeni yeni olgunlaşıyordum. Bunun ne sıklıkta yanlış gittiğini gördünüz? Bilal Ould-Chikh'e bakın, benden çok daha yetenekliydi. Kayserispor tercihim isteyerekti çünkü orada oynayabilirdim. İlk yılımda adapte olmak zorundaydım, şimdi her şey iyi gidiyor" diye konuştu.
İlişkili Haber

Beşiktaş'ta kombine fiyatları belli oldu


"Bir sonraki adım için..."

Deniz; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında toplam 1 gol 3 asistle oynamasının hatırtılması üzerine, "Bu nedenle taraftarın gözdesiyim. Gerçekten bir sonraki adım için hazır olduğumu hissediyorum. Gazeteler beni bütün Türk kulüpleriyle ilişkilendiriyor. İlla Türkiye'de bir adım atmam gerekmiyor. Hollanda? Neden olmasın. Birçok güzel lig var. Göreceğiz" ifadesini kullandı.

Milli takıma davet edilmesini "harika" olarak yorumlayan Deniz Türüç, "Şu anda buradayım ancak büyük hedefim, aynı zamanda burada kalıcı olmak" diye konuştu. (Ajansspor)
İlişkili Haber

Hakan Şükür'den son dakika hamlesi: Kulübü aradı ve...


 
Kayserispor

Kayserispor Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri

SON DAKİKA HABERLERİ

İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi

 