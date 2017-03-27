Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli’nin teknik direktörü Maurizio Sarri, geçen sezonunun "en iyi teknik direktörü" seçildi.

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İtalya’da Serie A ve ikinci lig Serie B teknik direktörlerinin oylarıyla 2015-2016 sezonun en iyi teknik direktörü sıralamasında ilk üç belirlendi.

Kullanılan 61 oydan 25’ini alan Napoli’nin 58 yaşındaki çalıştırıcısı Sarri, yılın antrenörü seçildi. Sarri, bu ödülü geçen yıl kazanan Juventus’un teknik direktörü Massimiliano Allegri’den 3 oy daha fazla alarak kazandı.

Allegri’nin ikinci olduğu oylamada, Sassuolo’nun çalıştırıcısı Eusebio Di Francesco da kendine 3. basamakta yer buldu.

Napoli’nin başına geçen sezon geçmesine rağmen sezonu ikinci sırada bitiren Sarri, birincilik ödülünü, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio’nun elinden aldı.

Sarri, yaptığı konuşmada, "Bu, Napoli, Juventus karşısında 1-0 öne geçti demek değildir. Ödüllerden daha çok sonuçlar ve puanlar sayılıyor. Ama bir kere de olsa Massimiliano’yu (Allegri) yenmek güzel." dedi.

İlk kez Napoli’yi çalıştıran bir teknik direktör bu ödüle layık görülürken, Sarri daha önce Empoli’yi çalıştırdığı dönemde Serie B’de yılın teknik adamı seçilmişti.

İngiltere Premier Lig’de geçen sezon tarihi bir başarıyla Leicester City’yi şampiyon yapan İtalyan teknik adam Claudio Ranieri de özel ödüle layık görüldü.

AA
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