İtalya’da Türk gazeteciye "başarılı spor muhabiri" ödülü! Yaşamını İtalya’da sürdüren Türk gazeteci Dündar Keşaplı, yaptığı başarılı çalışmalarından ötürü ödüle layık görüldü.

Erdem Bayramiç

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen "" etkinliğikentinde yapıldı. Etkinliğe, İtalya’nın spor, sanat, iş, moda, kültür camiasından pek çok önemli isim katıldı. Törendespor alanındaki ses getiren röportajları sebebiyle "başarılı spor muhabiri" ödülünü aldı.Ödülünü alan Keşaplı, meslek hayatı boyunca ahlak kurallarına uygun bir şekilde hizmet ettiği medya kurumlarına doğru haber yapma kuralını kendisine şiar edindiğini ve bundan da asla ödün vermeyerek çalışmalarını gerçekleştirdiğini ifade etti.İHA