İki buçuk milyon öğrenci YGS sınav sonuçlarını bekliyor! ÖSYM açıkladı mı? Tüm Türkiye'nin merakla beklediği bir çok aileyi yakından ilgilerdiren YGS sınav sonuçları çok yakında açıklanacak. Peki YGS sınav sonuçları tam saat kaçta açıklanacak? ÖSYM duyuru yaptı mı?



YGS saat kaçta ne zaman açıklanacak?

YGS sınavları sabah saat 10:00 ila 13:00 arasında açıklandı

2.5 Milyon öğrenci ve ailesibekliyor.gibi soruların cevabını arayanlar giderek artıyor.Gibi soruların cevapları haberimizde...ÖSYM’nin yayınlamış olduğu sınav takvimine göre YGS sonuçlarının açıklanma tarihiolarak belirtilmekte. Yani bugün açıklanacak.YGS puan türü ile tercih yapacak öğrenciler için bu tarih oldukça önemli. Çünkü adaylar elde ettikleri puanlarına göre, tercih döneminde tercih işlemlerini gerçekleştirecek.Şimdiden söyleyelim saatler bu gece 00.00'ı gösterdiğinde öğrenciler bilgisarayın başında olacak. ÖSYM şuana kadar net bir saat belirmiş değil. Daha önceki yıllarda. ÖSYM'nin bu yıl yine bu saatlerde sınav sonuçlarını açıklaması bekleniyor...ve'da hazırlanan "ÖSYM Mobil" uygulaması ile adaylar programı indirip bir kez güncelleme yaptıktan sonra,olarak cihazlarına bildirim olarak gelecek."ÖSYM Mobil" sistemi 3 ekrandan oluşuyor. Adaylar, TC kimlik, YU numarası (KKTC uyruklu, yabancı uyruklu veya uyruksuz aday numaraları) ve Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) tanımlı şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek.Sisteme giriş yapıldıktan sonra "sınav liste" ekranında, AİS'te sonuç bilgisi bulunan adaya ait 2016 YGS sonuçları, sonuç açıklama tarihine bakılarak listelenecek. Sınav sonuç ekranından da adaylar 2016 YGS sınav sonuç bilgilerine ulaşabilecek. "ÖSYM Mobil" uygulamasına ilgili linklere, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.YGS 2017 sonuçlarını mobil uygulamadan öğrenmek için önce ÖSYM Mobil uygulamayı cep telefonunuza indirmek zorundasınız. Uygulamayı indirdikten sonra karşısına aşağıdaki ekran çıkacak. Ekrana TC kimlik numaranız ve ÖSYM Aday Şifrenizle giriş yapın. Karşınıza çıkan ekran 2017 - YGS Sonuçları seçeneğine tıklayın ve YGS 2017 sonuçlarınıza ulaşın.Bu işlemlerin ardından YGS sınav sonuçlarınızı kolayca görüntüleyebilirsiniz YGS sonuçları ilk açıklandığında sistemde yoğunluk olabileceğini ve sonuç sorgulama ekranının biraz geç gelebileceğiniz belirtelim.YGS 2017 sonuçları sorgu ekranına öğrenciler ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi sonuc.osym.gov.tr adresini bilgisayarlarının arama çubuğuna yazarak ulaşabilirler. sonuc.osym.gov.tr adresine giren adaylar TC Kimlik Numaraları ve ÖSYM Aday Şifresini çıkan ekrandaki kutucuklara yazarak YGS sonuçlarına ulaşabilirler.YGS sınavında verilen 4 yanlış cevap 1 doğru cevabın yok sayılmasına neden oluyor. Yani YGS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Sınavda Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri derslerinden sorular soruluyor. Bu testlerden alınan puanların ortalaması hesaplanıp bu sayede de standart sapması bulunuyor. Elde edilen ortalama ve standart sapma kullanılarak ortalama 50, standart sapma 10 puan olarak değerlendiriliyor. Bunun sonucunda da standart puan hesaplanıyor.YGS puan türlerinden en az birinden 150.000-179.999 arasında puan alanlar meslek yüksekokulu önlisans programları ile açıköğretim programlarını tercih edebilecekler. LYS’lere katılamayacaklar. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha yüksek olanların ise iki hakkı var. Birincisi LYS’lere girecekler. İkincisi de hem meslek yüksekokulu önlisans programları ile açıköğretim programlarını hem de YGS puanıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecekler.Sınav sonucunda 150 puanı aşanlar açıköğretim ve önlisans programları ile bazı lisans programlarını tercih edebilecekler. Bu adaylar üniversitelerin kendilerinin düzenlediği özel yetenek sınavlarına da katılabilecek. Bu barajı aşabilmek için 160 sorunun yer aldığı YGS’de her testte yüzde 12.5 başarı oranını yakalamanız gerekiyor. Her biri 40’ar sorudan oluşan 4 testten ortalama 5’er net olmak üzere toplam 20 net çıkarırsanız YGS’nin ilk barajı 150 puanı aşmış olursunuz.YGS’nin ikinci barajı ise 180 puan barajı. LYS’lere katılmak için 180 puan barajına ulaşmanız gerekiyor. Bu barajı aşmanız için 160 soruda yüzde 20 başarı oranını yakalamanız gerekir. Bunun için 4 testten ortalama 8’er net olmak üzere 32 net çıkarırsanız LYS’lere girmek için gereken yüzde 20 başarı oranını da tutturmuş olursunuz.YGS'ye girecek adaylarından en çok merak ettikleri konulardan biri de YGS baraj puanı oldu. Peki, 2017 YGS baraj puanı kaç? Sınavda 6 puan türünden birinde 150 puanı alanlar ikinci sınav olan LYS'ye giriş hakkını elde etmiş olacak. Ancak adaylarında dört yıllık bir üniversite için tercih yapabilmesi için 180 barajını geçmesi gerekiyor.Sadece matematik ile fizik, kimya ve biyolojiden oluşan fen sorularını çözen bir aday ise yüzde 20 ile yüzde 10 arasında katkı sağlayacak olan bu iki testten gelecek puandan vazgeçmiş oluyor.Aynı hatayı sözel öğrencileri de tekrarlıyor. Sözel puanların oluşmasında Türkçe ve Sosyal Bilimler testleri yüzde 40 ile yüzde 30 oranında etkili. Ama fen ve matematik sorularının da etkisi yüzde 20ygs puan türlerine göre 1 soru kaç puan ile yüzde 10 orasında değişiyor. Puanlarınız hesaplanırken de testlerin ağırlık katsayıları kullanılacak. Yani her sorunun puanınızın oluşmasında etkisi var. Örneğin geçen yıl sosyal sorularının sözel puanlarının oluşmasında 4.250 katkısı varken, sayısal puanlarının oluşmasında da 1.115 katkısı oldu.