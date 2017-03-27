Hakan Şükür'den son dakika hamlesi: Kulübü aradı ve...

Galatasaray, Hakan Şükür ve Arif Erdem konusunda adeta büyük bir kriz yaşarken, iki ismin aidatlarını ödemedikleri gerekçesiyle üyelikleri sonlandırılmıştı.
Mali Genel Kurul'da ihraç talebi oylanmış ve reddilmiş ancak gelen tepkiler sonrası "aidat formulü" ortaya konmuştu. Şu an Amerika'da bulunan Hakan Şükür'ün ise bu seçeneği ortadan kaldırmak için kulübü aradığı ve aidatını ödemek istediği öğrenildi.
Neler yaşanmıştı?
Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihracı için oylama yapılmıştı. Yapılan oylama sonucu Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyelerine devam kararı alınmıştı.
Yönetim farklı formül geliştirdi
Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmemesi bir anda Türkiye gündemine oturdu. Her kesimden gelen büyük tepkiler sonrası Galatasaray yönetimi flaş bir karar alarak iki eski futbolcusunu aidatlarını ödemediği gerekçesiyle 2700 üyeyle birlikte üyelikten çıkardı.
Metin Karabaş
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