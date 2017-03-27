Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

Hakan Şükür'den son dakika hamlesi: Kulübü aradı ve...

Galatasaray'da aidatını ödemediği gerekçesiyle kulüp üyeliği sonlandırılan Hakan Şükür'den bir son dakika hamlesi geldiği öğrenildi.

27 Mart 2017, Pazartesi 13:31 Yorum Yaz
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Galatasaray, Hakan Şükür ve Arif Erdem konusunda adeta büyük bir kriz yaşarken, iki ismin aidatlarını ödemedikleri gerekçesiyle üyelikleri sonlandırılmıştı. 

Mali Genel Kurul'da ihraç talebi oylanmış ve reddilmiş ancak gelen tepkiler sonrası "aidat formulü" ortaya konmuştu. Şu an Amerika'da bulunan Hakan Şükür'ün ise bu seçeneği ortadan kaldırmak için kulübü aradığı ve aidatını ödemek istediği öğrenildi. 

Neler yaşanmıştı?

Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihracı için oylama yapılmıştı. Yapılan oylama sonucu Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyelerine devam kararı alınmıştı.

Yönetim farklı formül geliştirdi

Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmemesi bir anda Türkiye gündemine oturdu. Her kesimden gelen büyük tepkiler sonrası Galatasaray yönetimi flaş bir karar alarak iki eski futbolcusunu aidatlarını ödemediği gerekçesiyle 2700 üyeyle birlikte üyelikten çıkardı.

Metin Karabaş
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YORUMLAR

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Toplam 3 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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slim_shadyfb 27 Mart 2017 Pazartesi 11:59

Çıkarılma sebebine bak aidatı ödemediği içinmiş ya öderse aidatı o zaman kalabilir... Allahım iyi ki Fenerbahçeliyim...

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sampiyonGalatasaray 27 Mart 2017 Pazartesi 13:27

Kımi ararsan ara sen sadece biz Galatasarayli taraftarlarin degil bütün Türkiye icin bir vatan haini oldun...O eski hakan sükür degilsin sen bizim icin.

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erisken.hakan 27 Mart 2017 Pazartesi 12:41

Adelet sistemin tamamen çoktüğü yerde GS herşeye rağmen dik duruyor kimseden kormuyor Ne mutlu Gs liyim diyene

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