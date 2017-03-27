Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Göksel Gümüşdağ: Yabancı kuralı değişmeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in, Süper Lig’de yabancı oyuncu sayısının azaltılabileceği yönündeki sözlerine, Kulüpler Birliği Vakfından yanıt geldi.

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Konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yayımlayan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, 2015-2016 sezonundan itibaren başlayan ve takımların kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabilmesine hak tanıyan uygulamanın devamından yana olduklarını vurguladı.

TFF’nin, Süper Lig futbolcu uygunluğu ile ilgili aldığı kararın, 2019 yılı haziran ayına kadar yürürlükte kalacağının bilindiğini aktaran Gümüşdağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu düzenlemenin 4 sezon boyunca kesintisiz uygulanacağı kamuoyunun malumudur. Bu süre içerisinde belirlenen yarışma şartları ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılması, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından kesinlikle uygun bulunmamaktadır. Türk futbolunun hak ettiği saygınlığa ve sportif istikrara kavuşmasının yolunun, uzun vadeli planlamadan geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca yerli genç oyuncu yetiştirmenin de kısıtlama ya da yasaklara değil, kulüplerimizin başta alt yapılar olmak üzere planlama, yatırım ve organizasyonu ile federasyonumuzun denetleme ile teşviğinin kararlı bir şekilde uygulanmasına bağlı olduğu kanaatindeyiz. Yürürlükte olan statünün Kulüpler Birliği Vakfı olarak destekçisi ve takipçisi olduğumuzu belirtir, kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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YORUMLAR

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Toplam 4 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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oktay3486 27 Mart 2017 Pazartesi 18:08

Tff once kuluplere alt yapi kurali getir ondan sonra yabanci kisitlamasi teklifi yap! alt yapi olmadikca ve futboldan anlayan yoneticiler olmadigi surece bu borclar hicbir zaman bitmez aksine daha da cogalir.

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Devir_besiktas_devri 27 Mart 2017 Pazartesi 19:51

Fb ve gs dusunsun!

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deli 28 Mart 2017 Salı 09:16

Ultra zeki @Devir_besiktas_devri saçma sapan şekilde yasaktan sonra en çok yerli oyuncu yatırımı yapan GS oldu. Neyi düşünecekmiş?

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Devir_besiktas_devri 28 Mart 2017 Salı 13:20

Deli ultra zeki Besiktas ile yarisamadiktan sonra neye yarar ;-)) Besiktas farki acmaya devam ederken gs ve fb Besiktasa rakip olabilme derdine girecek!! Biz artik transferleri lig icin degil avrupa icin yapiyoruz cunku lig icin fazlayiz anladin mi kardes :-))

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