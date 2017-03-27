Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu

İzmir’de, Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği  (TAY-DER) üyeleri, Galatasaray Divan Kurulu üyeleri hakkında, "terör örgütüne  yardım etmek ve örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Yorum Yaz
A+ A-
TAY-DER Başkanı Muhammed Gömük, İzmir Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüp üyeliğinden ihraç edilmesi talebinin genel kurulca  reddedildiğini, daha sonra yapılan açıklamada iki futbolcunun aidatlarını ödemedikleri gerekçesiyle ihraç edildiğini hatırlattı.

Genel Kurul üyelerinin Hakan Şükür ve Arif Erdem’in terör örgütü bağlantısı nedeniyle ihracının istenmesini kulak arkası ettiğini savunan Gömük, bu durumun terör örgütü faaliyetlerini kolaylaştırdığını, ilgili kanun maddesine muhalefet anlamına geldiğini iddia ederek, şöyle konuştu:

"Galatasaray Spor Kulübü’nün 25.03.2017 tarihli yıllık olağan genel kurulunda Hakan Şükür ve Arif Erdem hakkındaki karar sebebiyle bir kısım divan üyelerince örgüte yardım etmek ve örgüt propagandası yapmak suçlarıyla ilgili olarak tespit edilecek olan şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ediyoruz."

Gömük ve dernek üyeleri daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AA
Galatasaray

Galatasaray Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri

SON DAKİKA HABERLERİ

İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi

 