Galatasaray'da yönetimin kararının ardından ilk istifa!

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen genel kurulda Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün ihracının reddedilmesinin ardından bugün olağanüstü toplanan Galatasaray yönetiminin Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyelik aidatlarını yatırmaması gerekçe gösterilerek üyeliklerinin sonlandırılmasına ilk tepki geldi.
Galatasaray Sicil Kurulu'nda görev yapan Mesut Karaarslan sosyal medyadan görevinden istifa edeceğini açıkladı. Mesut Karaarslan istifasına gerekçe olarak Genel Kurul kararının hiçe sayılmasını gösterdi.
Mesut Karaarslan'ın istifa duyurusu şu şekilde:
'Genel kurul iradesini hiçe sayarak birilerine yaranmak uğruna 27 üyesinden vazgeçecek kadar şuurunu yitirmiş bir Sicil Kurulu'nda daha fazla görev almayacağımı, Pazartesi 09.00 itibari ile istifamı Sicil Kurulu Başkanına sunacağımı tüm dost ve arkadaşlarıma duyururum'
Helal olsun