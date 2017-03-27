Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

Galatasaray'da yönetimin kararının ardından ilk istifa!

Galatasaray'da Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün üyeliklerinin sonlandırılmasına ilk tepki geldi. Galatasaray Sicil Kurulu'nda görev yapan Mesut Karaarslan sosyal medyadan görevinden istifa edeceğini açıkladı.

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Galatasaray'da dün gerçekleştirilen genel kurulda  Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün ihracının reddedilmesinin ardından bugün olağanüstü toplanan Galatasaray yönetiminin Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyelik aidatlarını yatırmaması gerekçe gösterilerek üyeliklerinin sonlandırılmasına ilk tepki geldi.

Galatasaray Sicil Kurulu'nda görev yapan Mesut Karaarslan sosyal medyadan görevinden istifa edeceğini açıkladı. Mesut Karaarslan istifasına gerekçe olarak Genel Kurul kararının hiçe sayılmasını gösterdi. 

Mesut Karaarslan'ın istifa duyurusu şu şekilde:

'Genel kurul iradesini hiçe sayarak birilerine yaranmak uğruna 27 üyesinden vazgeçecek kadar şuurunu yitirmiş bir Sicil Kurulu'nda daha fazla görev almayacağımı, Pazartesi 09.00 itibari ile istifamı Sicil Kurulu Başkanına sunacağımı tüm dost ve arkadaşlarıma duyururum'
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YORUMLAR

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Toplam 3 Yorum

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Gloria 27 Mart 2017 Pazartesi 03:52

Helal olsun

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Bogi_1907 27 Mart 2017 Pazartesi 09:33

Savcılar Galatasaray içinde FETÖ soruşturması başlatmak için ne bekliyor??? Adamlar FETÖ mensubu Hakan ve Arif'i affedip üstüne zafer marşımız olan İzmir Marşı'nı okudular. GS'lilerin korudukları kulüp değil, içlerindeki FETÖ'cüler, bunu bilsinler. Hala demokrasi falan diyenler var. Bunlar ya FETÖ'nün ne olduğunu anlayamamış, ya da aptala yatıyorlar.

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CelalKeskin 27 Mart 2017 Pazartesi 10:07

git bir daha da hiç gelme. milyonlarca gs taraftarı sizin oyuncağınız değil.

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