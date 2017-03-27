Galatasaray'da yönetimin kararının ardından ilk istifa! Galatasaray'da Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün üyeliklerinin sonlandırılmasına ilk tepki geldi. Galatasaray Sicil Kurulu'nda görev yapan Mesut Karaarslan sosyal medyadan görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Özgür Yedek

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen genel kuruldaveün ihracının reddedilmesinin ardından bugün olağanüstü toplanan Galatasaray yönetiminin Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyelik aidatlarını yatırmaması gerekçe gösterilerek üyeliklerinin sonlandırılmasına ilk tepki geldi.Galatasaray Sicil Kurulu'nda görev yapansosyal medyadan görevinden istifa edeceğini açıkladı. Mesut Karaarslan istifasına gerekçe olarak Genel Kurul kararının hiçe sayılmasını gösterdi.'Genel kurul iradesini hiçe sayarak birilerine yaranmak uğruna 27 üyesinden vazgeçecek kadar şuurunu yitirmiş bir Sicil Kurulu'nda daha fazla görev almayacağımı, Pazartesi 09.00 itibari ile istifamı Sicil Kurulu Başkanına sunacağımı tüm dost ve arkadaşlarıma duyururum'