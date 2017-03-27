Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

Galatasaray'da Sicil Kurulu toplandı! Hakan Şükür ve Arif Erdem...

Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in aidatlarını yatırmadıkları gerekçesiyle üyeliklerinin sonlandırılmasıyla ilgili Sicil Kurulu acil koduyla toplandı.

27 Mart 2017, Pazartesi 14:17 Yorum Yaz
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Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyelikten ihraç taleplerinin Mali Genel Kurul'da reddedilmesinin ardındaniki ismin aidatlarını yatırmadıkları gerekçesiyle üyeliklerine son verilmişti. 

Üyelik sonlandırma işlemini gerçekleştirmekle yetkili olan Sicil Kurulu ise acil koduyla toplandı. 

Hakan Şükür ve Arif Erdem gibi aidatlarını en az 6 yıldır yatırmayan 2700 civarında üyenin durumunun ise ne olacağı belirsizliğini koruyor. 

Bir üye istifa etti!

Öte yandan Sicil Kurulu üyesi Mesut Karaarslan ise görevinden istifa ettiğini açıkladı ve  "Birilerine yaranmak uğruna 2.700 üyeyi atan Sicil Kurulu'nda daha fazla görev almayacağım. Görevimden istifa ediyorum." dedi. 

Metin Karabaş
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YORUMLAR

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Toplam 2 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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AVARE_1907 27 Mart 2017 Pazartesi 12:07

Siz nasıl bi kulüpsünüz hayret içindeyim gerçekten bu iki vatan hainini ihrac etmek için aidat palavralarına nasıl sığınırsız...

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abdullahsenyuz 27 Mart 2017 Pazartesi 14:51

Bu ikisinin de görüşü ve inandıkları değerler umrumda değil ama bunları bir de hagiyi çıkarırsan galatasarayın yarı tarihini çöpe at demektir. Acaba kim, hangi kurum hükumet baskısına "yeter artık lan" diyebilecek ? merakla bekliyoruz...

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