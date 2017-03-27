Galatasaray'da Sicil Kurulu toplandı! Hakan Şükür ve Arif Erdem...

Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyelikten ihraç taleplerinin Mali Genel Kurul'da reddedilmesinin ardındaniki ismin aidatlarını yatırmadıkları gerekçesiyle üyeliklerine son verilmişti.
Üyelik sonlandırma işlemini gerçekleştirmekle yetkili olan Sicil Kurulu ise acil koduyla toplandı.
Hakan Şükür ve Arif Erdem gibi aidatlarını en az 6 yıldır yatırmayan 2700 civarında üyenin durumunun ise ne olacağı belirsizliğini koruyor.
Bir üye istifa etti!
Öte yandan Sicil Kurulu üyesi Mesut Karaarslan ise görevinden istifa ettiğini açıkladı ve "Birilerine yaranmak uğruna 2.700 üyeyi atan Sicil Kurulu'nda daha fazla görev almayacağım. Görevimden istifa ediyorum." dedi.
Metin Karabaş
İlişkili Haber
Hakan Şükür'den son dakika hamlesi: Kulübü aradı ve...
İlişkili Haber