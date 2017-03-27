Galatasaray'da büyük temizlik Hakan Şükür ve Arif Erdem’in, en az 6 yıldır aidatlarını ödemedikleri gerekçesiyle üyeliklerine son verilirken yaklaşık 2 bin 700 üye daha aynı durumda. Galatasaray Yönetimi’nin bugün yapacağı toplantıda bu isimleri de üyelikten çıkaracağı öğrenildi.





Tarihte bir ilk



Bu da kulüp tarihinde bir ilk demek. Başkan Dursun Özbek’in, aidatlarını en az 6 yıldır ödemeyen kişilerin hepsini birden üyelikten çıkarmak yerine ‘en uzun süredir ödemeyenlerin üyeliği önce sonlandırılırsın’ fikrini savunduğu öğrenildi. Galatasaray Sicil Kurulu bu üyelerle ilgili isim isim liste oluştururken, Sicil Kurulu’ndaki Mesut Karaarslan ise konudan duyduğu rahatsızlık nedeniyle görevinden istifa etti.



Serdar Dinçbaylı



İlişkili Haber Cumhurbaşkanı'ndan Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihracına ilişkin ilk açıklama! Caner Kolağasıgil Mali Genel Kurul’da ihraç talebinin reddedilmesinin ardından gelen tepkiler üzerine ‘aidat’ formülüyle krizi çözen Galatasaray Yönetimi, Hakan Şükür ve Arif Erdem gibi en az 6 yıldır aidatlarını ödemeyen yaklaşık 2 bin 700 üyenin tamamı için benzer karar alacak. Yönetim kurulu bugün haftalık olağan toplantısını gerçekleştirecek ve bu konu keskin hatlarıyla belirginleşecek. Sarı-Kırmızılı idareciler 75 yaş üzeri üyeleri ise muaf bırakmayı düşünüyor. Galatasaray’ın toplamda 12 binin üzerinde üyesi bulunurken, 2 bin 700 kişilik grup genel toplamın yaklaşık yüzde 25’ine denk geliyor.Bu da kulüp tarihinde bir ilk demek. Başkan’in, aidatlarını en az 6 yıldır ödemeyen kişilerin hepsini birden üyelikten çıkarmak yerine ‘en uzun süredir ödemeyenlerin üyeliği önce sonlandırılırsın’ fikrini savunduğu öğrenildi. Galatasaray Sicil Kurulu bu üyelerle ilgili isim isim liste oluştururken, Sicil Kurulu’ndaki Mesut Karaarslan ise konudan duyduğu rahatsızlık nedeniyle görevinden istifa etti.

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