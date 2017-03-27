Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
 Üyelik

Galatasaray'da büyük temizlik

Hakan Şükür ve Arif Erdem’in, en az 6 yıldır aidatlarını ödemedikleri gerekçesiyle üyeliklerine son verilirken yaklaşık 2 bin 700 üye daha aynı durumda. Galatasaray Yönetimi’nin bugün yapacağı toplantıda bu isimleri de üyelikten çıkaracağı öğrenildi.

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Mali Genel Kurul’da ihraç talebinin reddedilmesinin ardından gelen tepkiler üzerine ‘aidat’ formülüyle krizi çözen Galatasaray Yönetimi, Hakan Şükür ve Arif Erdem gibi en az 6 yıldır aidatlarını ödemeyen yaklaşık 2 bin 700 üyenin tamamı için benzer karar alacak. Yönetim kurulu bugün haftalık olağan toplantısını gerçekleştirecek ve bu konu keskin hatlarıyla belirginleşecek. Sarı-Kırmızılı idareciler 75 yaş üzeri üyeleri ise muaf bırakmayı düşünüyor. Galatasaray’ın toplamda 12 binin üzerinde üyesi bulunurken, 2 bin 700 kişilik grup genel toplamın yaklaşık yüzde 25’ine denk geliyor.

Tarihte bir ilk

Bu da kulüp tarihinde bir ilk demek. Başkan Dursun Özbek’in, aidatlarını en az 6 yıldır ödemeyen kişilerin hepsini birden üyelikten çıkarmak yerine ‘en uzun süredir ödemeyenlerin üyeliği önce sonlandırılırsın’ fikrini savunduğu öğrenildi. Galatasaray Sicil Kurulu bu üyelerle ilgili isim isim liste oluştururken, Sicil Kurulu’ndaki Mesut Karaarslan ise konudan duyduğu rahatsızlık nedeniyle görevinden istifa etti.
    
Serdar Dinçbaylı

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YORUMLAR

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Toplam 2 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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28 Mart 2017 Salı 07:59

YARADANDAN BU KADAR KORKMUYORLAR :(

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sanchez91 28 Mart 2017 Salı 10:36

gs gözümüzdende gönlümüzdende düştü bir kere daha da iflah olmazlar

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