Galatasaray’da 4 istifa daha! Galatasaray Kulübü’nün yıllık olağan mali genel kurulunda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür’ün ihraç edilmemesine tepki gösteren 4 kulüp üyesi istifa etti.

Dört ismin, kulübe gönderdikleri ihtarnamede, şu ifadeler yer aldı:

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Cumhurbaşkanı'ndan Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihracına ilişkin ilk açıklama!

Caner Kolağasıgil

Kulübü’nün yıllık olağan mali genel kurulunda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’yla () olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür’ün ihraç edilmemesine tepki gösteren 4 kulüp üyesi istifa etti.Kulübü Başkanı Mecit Çetinkaya ile oğlu Mecit Mert Çetinkaya, kızı Hacer Zeynep Çetinkaya ve gelini Ahu Çetinkaya, sarı-kırmızılı kulübe gönderdikleri ihtarname ileKulübü üyeliklerinden istifa ettiklerini bildirdi."Düşmana değil, milletine kurşun sıkan, 249 Türk’ü şehit, 200’den fazla vatandaşımızı gazi edenlere methiyeler düzdüğü gibi hainliklerini de halen kahramanlık olarak izah etme cüretini gösteren şahısların, nasıl olup da ’sporcu’ gibi gösterilmeye çalışıldığını anlayamıyoruz, kabullenemiyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarını ve kutsal emanetlerini ayaklar altına alan bu ’çoğunluk’un, en zor zamanlarda verdiği destekle tüm Galatasaraylıların gönlünü fetheden Sayın Cumhurbaşkanımız’a dahi hakarete yeltenip marşlar eşliğinde ’hainlik eğlencesi’ yapmaları içimizi kanatmıştır. Bu sebeplerle, haine ’sporcu’, katile ’futbolcu’ diyen ’çoğunluğa’ sahipSpor Kulübü Derneği üyeliğinden istifa ediyoruz."AA