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27 Mart 2017 Pazartesi
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Galatasaray camiasından ihraçlar için ilk yorum!

Galatasaray eski başkanı Faruk Süren, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmeleri için "Yönetim kurulu, kulüp tüzüğünün gereklerini yerine getirdi. Daha önce de yapılabilirdi" dedi. Semih Haznedaroğlu ise "Olaylara realist yaklaşmak gerekir" diye konuştu.

27 Mart 2017, Pazartesi 13:39 Yorum Yaz
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Galatasaray eski başkanı Faruk Süren ile eski yönetici Semih Haznedaroğlu, sarı kırmızılı yönetimin Hakan Şükür ve Arif Erdem'i kulüpten ihraç etme kararını değerlendirdi.

FARUK SÜREN: Aslında yapılacak fazla bir yorum yok. Galatasaray Yönetim Kurulu, kulüp tüzüğünün gereklerini yerine getirdi. Aslında olay buraya gelmeden daha önce de yerine getirebilirlerdi. Camia içinde hiç polemik yaratmadan bu maddeyi uygulayabilirlerdi.
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DOĞRU VE İSABETLİ BİR KARAR

SEMİH HAZNEDAROĞLU: Hakan Şükür ve Arif Erdem Türk futboluna ve Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etmiş sporcular. Galatasaray Genel Kurul üyeleri hisleriyle hareket edip vefa göstermek istemiştir. Ancak Hakan Şükür ve Arif Erdem'in siyasi görüşleri ortadadır. Siyasi görüşleri büyük bir talihsizliktir ve hemfikir olmak mümkün değildir. Yönetim kurulunun doğru ve isabetli bir karar aldığını düşünüyorum. Olaylara realist bir şekilde yaklaşmak gereklidir ve gereği yapılmıştır.

Kaynak: Hürriyet
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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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babayarro1 27 Mart 2017 Pazartesi 13:01

Aman yanlış karar diyenleri yazmayın sonra gazeteniz kapanır :D

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