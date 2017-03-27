Galatasaray camiasından ihraçlar için ilk yorum!

FARUK SÜREN: Aslında yapılacak fazla bir yorum yok. Galatasaray Yönetim Kurulu, kulüp tüzüğünün gereklerini yerine getirdi. Aslında olay buraya gelmeden daha önce de yerine getirebilirlerdi. Camia içinde hiç polemik yaratmadan bu maddeyi uygulayabilirlerdi.
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DOĞRU VE İSABETLİ BİR KARAR
SEMİH HAZNEDAROĞLU: Hakan Şükür ve Arif Erdem Türk futboluna ve Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etmiş sporcular. Galatasaray Genel Kurul üyeleri hisleriyle hareket edip vefa göstermek istemiştir. Ancak Hakan Şükür ve Arif Erdem'in siyasi görüşleri ortadadır. Siyasi görüşleri büyük bir talihsizliktir ve hemfikir olmak mümkün değildir. Yönetim kurulunun doğru ve isabetli bir karar aldığını düşünüyorum. Olaylara realist bir şekilde yaklaşmak gereklidir ve gereği yapılmıştır.
Kaynak: Hürriyet
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