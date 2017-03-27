Galatasaray camiasından ihraçlar için ilk yorum! Galatasaray eski başkanı Faruk Süren, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmeleri için "Yönetim kurulu, kulüp tüzüğünün gereklerini yerine getirdi. Daha önce de yapılabilirdi" dedi. Semih Haznedaroğlu ise "Olaylara realist yaklaşmak gerekir" diye konuştu.

İlişkili Haber

Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliği sonlandırıldı

İlişkili Haber

Galatasaray'da yönetimin kararının ardından ilk istifa!

İlişkili Haber

YGS saat kaçta açıklanacak? 2017 YGS sonuçları ne zaman açıklanır?

Erdem Bayramiç

eski başkanıile eski yönetici, sarı kırmızılı yönetiminve'i kulüpten ihraç etme kararını değerlendirdi.Aslında yapılacak fazla bir yorum yok. Galatasaray Yönetim Kurulu, kulüp tüzüğünün gereklerini yerine getirdi. Aslında olay buraya gelmeden daha önce de yerine getirebilirlerdi. Camia içinde hiç polemik yaratmadan bu maddeyi uygulayabilirlerdi.: Hakan Şükür ve Arif Erdem Türk futboluna ve Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etmiş sporcular. Galatasaray Genel Kurul üyeleri hisleriyle hareket edip vefa göstermek istemiştir. Ancak Hakan Şükür ve Arif Erdem'in siyasi görüşleri ortadadır. Siyasi görüşleri büyük bir talihsizliktir ve hemfikir olmak mümkün değildir. Yönetim kurulunun doğru ve isabetli bir karar aldığını düşünüyorum. Olaylara realist bir şekilde yaklaşmak gereklidir ve gereği yapılmıştır.Kaynak: Hürriyet