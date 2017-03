Fuat Çapa: Her takımın hedefe ulaşabileceği bir süreçteyiz Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, TFF 1. Lig’de play-off iddialarının sürdüğünü söyledi.

Yıldırım Kılıç

Kırmızı-beyazlı ekip, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Gaziantepspor maçının hazırlıklarına kulübün tesislerinde başladı.Antrenman öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan teknik direktör Çapa, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini ifade ederek, dün Spor Toto Süper Lig takımlarından Osmanlıspor ile oynadıkları hazırlık maçında da bunu gördüklerini belirtti.Çapa, Osmanlıspor karşısında oynadıkları futbolu ligin geride kalan 9 haftasında da sahaya yansıtmak istediklerini vurgulayarak, "Oynayacağımız her karşılaşma çok önemli. Çünkü her takımın belirli hedefleri var. Biz kendimize bakmak zorundayız. Bu doğrultuda kalan 4-5 günü çok iyi bir şekilde değerlendirip Gaziantep’e 3 puan için gideceğiz." diye konuştu.Ligde 35 puanla 7. sırada bulunan Boluspor’un teknik direktörü Çapa, hedefleriyle ilgili şunları söyledi:"İlk 6’yı zorlayan bir takımdan ziyade 3 hafta sonra belki başka şeyler konuşacağız. Şu anda her takımın hedefe ulaşabileceği bir süreci yaşıyoruz. Bizden 6-7 puan gerideki takımlar play-off ümidinin olduğunu söylerken sadece 4-5 puan geride bir takım olarak bizim bunu söylemememiz açıkçası çok doğru olmaz. Dediğim gibi, her şey 3 hafta sonra çok net bir şekilde öne çıkacak. Bu ilk altı mı olur yoksa üst sıralar mı olur bunu hep birlikte göreceğiz."Boluspor’un kalecilerinden Soner Şahin’in kadro dışı kalması ve Erdi Yokuşlu’nun da takımdan ayrılmak istemesinin kendileri için bir sorun teşkil etmediği belirten Çapa, "Şu an oynayan bir kalecimiz var. Biz ona zaten güveniyoruz. Güvenmemiş olsak zaten burada olmazdı. O açıdan büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Beklemediğimiz olaylar gelişti, bu da bir gerçek. Biz artık geriye değil önümüze bakmak zorundayız. Şu anda bu arkadaşlarımız için de iyi bir fırsat oluştu. O açıdan, bizde herhangi bir kaleci sıkıntısı yok." şeklinde konuştu.