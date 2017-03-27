Final-Four'dan sonra Fenerbahçe Doğuş! Uzun süredir konuşulan Fenerbahçe-Doğuş birleşmesi hayata geçiyor. Her iki tarafın da bütün konularda anlaştığı, işin resmiyete dökülmesi için Final-Four’un bitiminin beklendiği öğrenildi.

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Euroleague’de geçen yıl final oynamasına rağmen halen isim sponsoru bulunmayan Fenerbahçe, bu sorunu Doğuş grubu ile çözüyor. 4 yıldır Darüşşafaka’ya sponsor olan ancak beklediği karşılığı alamayan Doğuş, önümüzdeki yıldan itibaren Fenerbahçe ile güçlerini birleştirecek.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, uzun süredir bir araya gelip birleşme konusunu konuşuyorlardı. İki tarafın prensipte anlaştığı, işin resmiyete dökülmesi için de Final-Four sürecinin sona ermesinin beklendiği öğrenildi.Fenerbahçe, Euroleague’in en yüksek bütçeli 4-5 takımı arasında yer alırken, kulüp, sponsor olmadan bu bütçeyi karşılamakta oldukça zorlanıyor. Doğuş da, Darüşşafakasponsorluğunda neredeyse Fenerbahçe kadar para harcamasına rağmen, sportif anlamda da beklenen başarıyı yakalayamadı. Önümüzdeki yıl Fenerbahçe Doğuş’un bütçesinin 30 milyon Dolar civarı olacağı, Yeşil-Siyahlı ekipten de 4-5 oyuncunun Fenerbahçe’ye geçeceği öğrenildi. Şube yönetiminde Doğuş Grubu’ndan da yönetici olacak. Doğuş’un ayrılmasından sonra gelecek yıl Yeşil-Siyahlı kulüp Darüşşafaka olarak ligde yoluna devam edecek.