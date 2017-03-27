Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Final-Four'dan sonra Fenerbahçe Doğuş!

Uzun süredir konuşulan Fenerbahçe-Doğuş birleşmesi hayata geçiyor. Her iki tarafın da bütün konularda anlaştığı, işin resmiyete dökülmesi için Final-Four’un bitiminin beklendiği öğrenildi.

28 Mart 2017, Salı 12:02 Yorum Yaz
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Euroleague’de geçen yıl final oynamasına rağmen halen isim sponsoru bulunmayan Fenerbahçe, bu sorunu Doğuş grubu ile çözüyor. 4 yıldır Darüşşafaka’ya sponsor olan ancak beklediği karşılığı alamayan Doğuş, önümüzdeki yıldan itibaren Fenerbahçe ile güçlerini birleştirecek.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, uzun süredir bir araya gelip birleşme konusunu konuşuyorlardı. İki tarafın prensipte anlaştığı, işin resmiyete dökülmesi için de Final-Four sürecinin sona ermesinin beklendiği öğrenildi.
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Bütçe artacak

Fenerbahçe, Euroleague’in en yüksek bütçeli 4-5 takımı arasında yer alırken, kulüp, sponsor olmadan bu bütçeyi karşılamakta oldukça zorlanıyor. Doğuş da, Darüşşafaka
sponsorluğunda neredeyse Fenerbahçe kadar para harcamasına rağmen, sportif anlamda da beklenen başarıyı yakalayamadı. Önümüzdeki yıl Fenerbahçe Doğuş’un bütçesinin 30 milyon Dolar civarı olacağı, Yeşil-Siyahlı ekipten de 4-5 oyuncunun Fenerbahçe’ye geçeceği öğrenildi. Şube yönetiminde Doğuş Grubu’ndan da yönetici olacak. Doğuş’un ayrılmasından sonra gelecek yıl Yeşil-Siyahlı kulüp Darüşşafaka olarak ligde yoluna devam edecek.


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YORUMLAR

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Toplam 5 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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sekko 28 Mart 2017 Salı 07:44

Hadi inşallah uzun süredir beklediğimiz bir olaydı

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ygemici 28 Mart 2017 Salı 08:21

Artık her sene şampiyon olunması gerekir

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Gloria 28 Mart 2017 Salı 03:03

Ülker Doğuş yani

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loewenjaeger 28 Mart 2017 Salı 03:34

Darussafaka Dogus seneye Euroleage de oynayamayacak. Dogus grubu uyaniklik yapmis, elindeki oyunculari sponsor ayagina Fenerbahceye yamayacaktir. Dogus grubundan parasal sponsorluk gelecekse ne ala, yok elindeki sporculari tasima girisimiyse, bu kabul edilemez bir durumdur. Fenerbahce hicbir grubun zararini giderme kurulusu degil.

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ateisTroll 28 Mart 2017 Salı 14:20

şimdi benim kafam karıştı, fenerbahçe doğuş mu olucak doğuş ülker mi ?

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