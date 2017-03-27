Final-Four'dan sonra Fenerbahçe Doğuş!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, uzun süredir bir araya gelip birleşme konusunu konuşuyorlardı. İki tarafın prensipte anlaştığı, işin resmiyete dökülmesi için de Final-Four sürecinin sona ermesinin beklendiği öğrenildi.
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Bütçe artacak
Fenerbahçe, Euroleague’in en yüksek bütçeli 4-5 takımı arasında yer alırken, kulüp, sponsor olmadan bu bütçeyi karşılamakta oldukça zorlanıyor. Doğuş da, Darüşşafaka
sponsorluğunda neredeyse Fenerbahçe kadar para harcamasına rağmen, sportif anlamda da beklenen başarıyı yakalayamadı. Önümüzdeki yıl Fenerbahçe Doğuş’un bütçesinin 30 milyon Dolar civarı olacağı, Yeşil-Siyahlı ekipten de 4-5 oyuncunun Fenerbahçe’ye geçeceği öğrenildi. Şube yönetiminde Doğuş Grubu’ndan da yönetici olacak. Doğuş’un ayrılmasından sonra gelecek yıl Yeşil-Siyahlı kulüp Darüşşafaka olarak ligde yoluna devam edecek.