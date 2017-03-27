Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali için satışa çıkan biletlerin yüzde 59’unu Fenerbahçeli taraftarlar aldı.

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Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi’nde, Dörtlü Final’in satışa sunulan biletlerinin yüzde 59’unu Fenerbahçe taraftarı aldı.

Dörtlü Final’in bilet organizasyonunu üstlenen şirketten yapılan açıklamada, 19-21 Mayıs’ta İstanbul’daki Sinan Erdem Arena’da oynanacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali için Fenerbahçeli taraftarların satışa sunulan biletlerin yüzde 59’unu aldığı bildirildi.

Açıklamada, organizasyonda Türkiye’yi temsil eden diğer ekiplerden Anadolu Efes taraftarlarının satışa çıkan biletlerin yüzde 3’ünü aldığı, Darüşşafaka Doğuş ve Galatasaray Odeabank taraftarlarının ise aldığı bilet oranının yüzde birin altında kaldığı ifade edildi.

Yüzde 59 ile en fazla bileti alan Fenerbahçe taraftarlarını, yüzde 5 ile İspanyol Real Madrid, yüzde 4 ile de Rus ekibi CSKA Moskova ve Yunanistan temsilcisi Olympiakos’un taraftarları takip etti. Tarafsızlar ise biletlerin yüzde 19’unu satın aldı.

Öte yandan, Dörtlü Final’de yer alacak her takıma ek 800’er biletlik kontenjan ayrıldığı kaydedildi.

16 takımın yer aldığı THY Avrupa Ligi’nde sezonun bitiminde ilk 8’e girmeyi başaran takımlar play-off’a kalıyor. Beş karşılaşma üzerinden oynanacak play-off eşleşmelerinde üç maç kazanan ekipler ise adını Dörtlü Final’e yazdırıyor.

Normal sezonun sona ermesine 2 maç kala THY Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ve Anadolu Efes play-off oynamayı garantiledi. Galatasaray Odeabank’ın ilk sekize girme ihtimali kalmazken, Darüşşafaka Doğuş’un play-off şansı devam ediyor.

Bilet satış oranları:
Fenerbahçe - 59 (yüzde)
Tarafsız - 19
Real Madrid - 5
Olympiakos - 4
CSKA Moskova - 4
Anadolu Efes - 3
Barcelona - 2
Diğer takımlar - 4

AA
Fenerbahçe

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