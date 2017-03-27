Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Fenerbahçe'nin kaderi Kjaer ve RvP'ye bağlı

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer planlamaları şimdiden başladı. Transfer ise Simon Kjaer ve Robin van Persie'ye bağlı. Bu oyuncular istenilen şartlarda satılamazsa kadroya katılacak yeni isimlerde kiralık formülü daha çok tercih edilecek.

27 Mart 2017, Pazartesi 11:04 Yorum Yaz
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Fenerbahçe'nin UEFA Finansal Fair-Play anlaşmasından dolayı transfer yapmak için oyuncu satması gerekiyor. Başka bir deyişle bonservis bedeli elde etmesi gerekiyor. Sarı-Lacivertliler transferde rahat hareket edebilmek için Simon Kjaer ve Robin van Persie'yi elden çıkarmayı düşünüyor.

Danimarkalı yıldız savunmacıya başta Premier Lig, La Liga ve İtalya Serie A olmak üzere birçok takımdan teklifler geliyor. Robin van Persie'nin ise ülkesi Hollanda, Çin ve Katar'dan teklifler aldığı bildirildi.

KJAER İNGİLTERE'YE, RvP HOLLANDA'YA YAKIN

Simon Kjaer'e en ciddi teklif Chelsea'den gelirken Robin van Persie'ye ise Feyenoord'dan geldi. Fenerbahçe Yönetimi Kjaer'in taban fiyatını 12 milyon euro olarak belirlerken RvP için henüz bir fiyat belirlenmedi. Simon Kjaer için Chelsea dışında Milan, Manchester United ve Atletico Madrid de sıcak temas halinde.
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YÖNETİM, RvP'Yİ BEDAVA ELDEN ÇIKARMAYA RAZI

Feyenoord'un eski oyuncusu olan van Persie ise Hollanda'ya dönmeye sıcak bakıyor. Feyenoord Kulübü, Dirk Kuyt örneğinde olduğu gibi Robin van Persie'nin futbol yaşantısının son dönemlerinde yuvasına dönerek takıma liderlik yapmasını istiyor. Fenerbahçe Yönetimi ise yıllık 4.9 garanti, toplamda 5.3 milyon Euroya malolan Hollandalı ismi çaresiz kalırsa bonservis bedeli istemeden elden çıkarmaya ve yıllık 5.3 milyon euronun kasada kalmasına razı gibi görünüyor. Ancak Robin van Persie sarı-lacivertli takımdan kazandığı rakama yakın bir gelir elde edemezse kontratına güvenerek hiç bir yere kımıldamayabilir.

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul (DHA)
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