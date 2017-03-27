Fenerbahçe'nin kaderi Kjaer ve RvP'ye bağlı Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer planlamaları şimdiden başladı. Transfer ise Simon Kjaer ve Robin van Persie'ye bağlı. Bu oyuncular istenilen şartlarda satılamazsa kadroya katılacak yeni isimlerde kiralık formülü daha çok tercih edilecek.

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'nin UEFA Finansal Fair-Play anlaşmasından dolayı transfer yapmak için oyuncu satması gerekiyor. Başka bir deyişle bonservis bedeli elde etmesi gerekiyor. Sarı-Lacivertliler transferde rahat hareket edebilmek içinve'yi elden çıkarmayı düşünüyor.Danimarkalı yıldız savunmacıya baştaveolmak üzere birçok takımdan teklifler geliyor. Robin van Persie'nin ise ülkesi Hollanda, Çin ve Katar'dan teklifler aldığı bildirildi.Simon Kjaer'e en ciddi teklif Chelsea'den gelirken Robin van Persie'ye ise Feyenoord'dan geldi. Fenerbahçe Yönetimi Kjaer'in taban fiyatını 12 milyon euro olarak belirlerken RvP için henüz bir fiyat belirlenmedi. Simon Kjaer için Chelsea dışında Milan, Manchester United ve Atletico Madrid de sıcak temas halinde.Feyenoord'un eski oyuncusu olan van Persie ise Hollanda'ya dönmeye sıcak bakıyor. Feyenoord Kulübü, Dirk Kuyt örneğinde olduğu gibi Robin van Persie'nin futbol yaşantısının son dönemlerinde yuvasına dönerek takıma liderlik yapmasını istiyor. Fenerbahçe Yönetimi ise yıllık 4.9 garanti, toplamda 5.3 milyon Euroya malolan Hollandalı ismi çaresiz kalırsa bonservis bedeli istemeden elden çıkarmaya ve yıllık 5.3 milyon euronun kasada kalmasına razı gibi görünüyor. Ancak Robin van Persie sarı-lacivertli takımdan kazandığı rakama yakın bir gelir elde edemezse kontratına güvenerek hiç bir yere kımıldamayabilir.