Fenerbahçe'den Juanfran atağı! Juanfran kimdir? İspanyol basını Emre Çolak'ın takım arkadaşı sağbek Juanfran Moreno'nun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti. Juanfran'a yakın kaynaklar ise oyuncunun tercihinin Rubin Kazan'dan yana olduğunu söylüyor. Ancak Fenerbahçe yetenekli sağbekin peşini bırakmıyor.

Juafran Moreno kimdir?

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Yakup Çınar

takımlarından'daile birlikte takımın en dikkat çeken oyuncularından biri olan Juanfran Moreno'nunile anlaştığı iddia ediliyor.bu sezon 29 maçta forma giyen ve 6 asist ile dev kulüplerin radarına takılan Juanfran Moreno ile Fenerbahçe'de ilgileniyor.Ancak 28 yaşındaki futbolcu ile ilginenen tek kulüp Fenerbahçe değil. Barcelona ve Rubin Kazan da Juanfran'a kanca atan diğer takımlar.3.5 Milyon euro piyasa değeri olan futbolcuya en iyi teklifinn'dan geldiği ve tercihini bu yönde kullanacağı belirtiliyor. Ancak sezon sonunda Gregory van der Wiel ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbabahçe bu oyuncuyu kadrosuna katmakta oldukça ısrarlı.Deportivo'nun yenetekli sağbek için kapıyı en az 4 milyon euro'dan açması bekleniyor.1988 Madrid doğulmu olan Juanfran Moreno İspanya'da Getafe, Villarreal ve Real Madrid alt yapılarında futbol oynadı.2010 yılında Real Madrid A takımına kadar yükselen futbolcu 1 kez İspanya Kral Kupası maçında forma şansı buldu. 1 sezon da Real Madrid B takımında 44 maça çıkan ve 4 gol atan İspanyol futbolcu sonraki sezon bedelsiz olarak Real Betis'e transfer oldu.Real Betis'te 1 sezonda 48 maça çıkan sağbek özellikle Uefa Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 maçla diğer Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Nitekim Juanfran Moreno 1 milyon euro karşılığında Premier Ligi takımlarından Watford'a transfer oldu.Watford'da forma şansı bulamayan 1.79 boyundaki oyuncu 2 sezon üst üste Deportivo'ya kiralandı. Bu sezon başında sözleşmesi sona eren oyuncu Deportivo ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı.Emre Çolak'ın Deportivo'ya transfer olmasıyla daha yakından takip etme şansı bulduğumuz oyuncu sağ açık ve sağbek bölgelerinde oynuyor. En verimli sezonunu geçiren Juanfran bu sezon 29 maçta yaptığı 6 asistle dikkatleri çekiyor.