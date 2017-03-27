Fatih Terim: Hazırlık maçı da olsa galibiyet önemli Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Moldova ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Burak Köse

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Moldova ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.Terim, sahaya dünyanın en geç milli takımlarından birini sürdüğünü söyleyerek, "Çok fazla şans vermediğim oyunculara şans vereceğimi söylemiştim. 1 saat çok iyi oynadılar. İstedikleri zaman baskı yaptılar, pozisyon da vermediler. Hazırlık maçı da olsa galibiyet önemli" dedi.Terim, ayrıca "Atmosfer muhteşemdi. Eskişehir halkına, şehrine ve seyircisine teşekkür ederim. Tam bir futbol arenasıydı." ifadelerini kullandı.