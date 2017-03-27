Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Fatih Terim: Hazırlık maçı da olsa galibiyet önemli

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Moldova ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. 

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Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Moldova ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. 

Terim, sahaya dünyanın en geç milli takımlarından birini sürdüğünü söyleyerek, "Çok fazla şans vermediğim oyunculara şans vereceğimi söylemiştim. 1 saat çok iyi oynadılar. İstedikleri zaman baskı yaptılar, pozisyon da vermediler. Hazırlık maçı da olsa galibiyet önemli" dedi.

Terim, ayrıca "Atmosfer muhteşemdi. Eskişehir halkına, şehrine ve seyircisine teşekkür ederim. Tam bir futbol arenasıydı." ifadelerini kullandı.
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