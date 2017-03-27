Eskişehir'de muhteşem atmosfer Tarihinde ilk kez milli maça ev sahipliği yapan Eskişehir, muhteşem bir atmosfer oluşturdu. 35 bin taraftar, maçın ilk dakikasından son anına kadar bir an olsun bile susmadı, Ay-Yıldızlı futbolculara büyük destek verdi.

Avcı başarılar diledi

Bora Aslan

A Milli Takımımız, Moldova ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, Eskişehir, tarihinde ilk kez bir milli maça ev sahipliği yaptı. Yapımı geçen yıl sonunda tamamlanan Yeni Eskişehir Stadı’ndaki karşılaşmaya Eskişehir ve çevre illerden gelen futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.Maç için satışa sunulan biletler 26 gün öncesinden tükenirken, tribünde de 35 bin seyirci vardı. Karşılaşma öncesinde yapılan koreografide yaklaşık 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Maraton tribününde yükselen dev Türk bayrağının altında, “Milli takıma başarılar dileriz” yazısı yer alırken, stadın çevresinde de, “Türkiye UEFA EURO 2024 Adayı” pankartı asıldı. Taraftarlara dağıtılan Türk bayraklarıyla statta muhteşem bir atmosfer ortaya çıktı.Maçın ilk dakikasından itibaren hiç susmayan Eskişehir Stadı, “Kırmızı-Beyaz, en büyük Türkiye” sesleriyle inledi. Bu arada maçı, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Azim Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst takip etti. Bakan Avcı, ayrıca soyunma odasına da inerek teknik heyete ve futbolculara başarılardiledi.