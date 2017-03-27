Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Emre Mor şov!

Geleceğin en önemli yıldızlarından biri olması beklenen Emre Mor, Moldova maçında milli takım kariyerindeki ilk golüne imzasını attı. 20 yaşındaki oyuncuyu, attığı çalımlar ve ortaya koyduğu performansla izlemesi büyük bir keyifti.

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A Milli Takımımız’ın çok şey beklediği isimlerden biri olan Emre Mor, sonradan oyuna girdiği Finlandiya maçının ardından oynanan Moldova mücadelesine ilk 11’de başladı ve bir ilki de gerçekleştirdi. Kulübü Borussia Dortmund’da son dönemde çok fazla şans bulamayan Emre, dün akşam Ay-Yıldızlı forma altında çok istekli bir görüntü sergiledi. Rakiplerini birçok pozisyonda attığı şık çalımlarla geçmeyi başaran 20 yaşındaki yıldızımız, savunma oyuncuları tarafından sık sık faul yapılarak durduruldu. Hatta maçın ilk anlarında konuk ekip 4 faulünü de Emre’ye yaptı.

Tek hareketle geçti

Emre, henüz 14. dakikada Oğuzhan Özyakup’un asistiyle ceza sahasında topla buluştu, tek hareketle hem rakibini hem kaleciyi geçip, topu filelere gönderdi.         

Bu gol Emre’nin, A Milli forma altındaki ilk golü oldu. Moldova maçıyla birlikte Mayıs 2016’dan beri giydiği milli formayla 10. kez sahne alan genç futbolcu, ilk ve tek asistini de, Euro 2016 finallerinde 2-0 kazandığı Çekya maçında Burak Yılmaz’ın attığı ilk golde yapmıştı. 83. dakikada oyundan çıkan Emre’nin yerine ise Yunus Mallı girdi. 

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(ÖZET) Türkiye-Moldova maç sonucu: 3-1




 
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YORUMLAR

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Toplam 2 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

clearfix
Qvedo 28 Mart 2017 Salı 07:59

Beşiktaş a gelirsen dembele ve ya depay dan farkın olmaz Messi arda Ronaldo buruma hayran kalırlar sana ki biz hayranı z ve oykeyiz

clearfix
ygemici 28 Mart 2017 Salı 08:18

Amma şişirdiniz ya yok çalım atmış yok ipe dizmiş, sonuçta ne oluyor,?

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