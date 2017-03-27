Emre Mor şov!

A Milli Takımımız
’ın çok şey beklediği isimlerden biri olan Emre Mor
, sonradan oyuna girdiği Finlandiya
maçının ardından oynanan Moldova
mücadelesine ilk 11’de başladı ve bir ilki de gerçekleştirdi. Kulübü Borussia Dortmund
’da son dönemde çok fazla şans bulamayan Emre
, dün akşam Ay-Yıldızlı forma altında çok istekli bir görüntü sergiledi. Rakiplerini birçok pozisyonda attığı şık çalımlarla geçmeyi başaran 20 yaşındaki yıldızımız, savunma oyuncuları tarafından sık sık faul yapılarak durduruldu. Hatta maçın ilk anlarında konuk ekip 4 faulünü de Emre’ye yaptı.
Tek hareketle geçti
Emre, henüz 14. dakikada Oğuzhan Özyakup
’un asistiyle ceza sahasında topla buluştu, tek hareketle hem rakibini hem kaleciyi geçip, topu filelere gönderdi.
Bu gol Emre’nin, A Milli forma altındaki ilk golü oldu. Moldova maçıyla birlikte Mayıs 2016’dan beri giydiği milli formayla 10. kez sahne alan genç futbolcu, ilk ve tek asistini de, Euro 2016 finallerinde 2-0 kazandığı Çekya maçında Burak Yılmaz’ın attığı ilk golde yapmıştı. 83. dakikada oyundan çıkan Emre’nin yerine ise Yunus Mallı girdi.
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(ÖZET) Türkiye-Moldova maç sonucu: 3-1
Caner Kolağasıgil