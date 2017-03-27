Emre Mor şov! Geleceğin en önemli yıldızlarından biri olması beklenen Emre Mor, Moldova maçında milli takım kariyerindeki ilk golüne imzasını attı. 20 yaşındaki oyuncuyu, attığı çalımlar ve ortaya koyduğu performansla izlemesi büyük bir keyifti.

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(ÖZET) Türkiye-Moldova maç sonucu: 3-1

Caner Kolağasıgil

’ın çok şey beklediği isimlerden biri olan, sonradan oyuna girdiğimaçının ardından oynananmücadelesine ilk 11’de başladı ve bir ilki de gerçekleştirdi. Kulübü’da son dönemde çok fazla şans bulamayan, dün akşam Ay-Yıldızlı forma altında çok istekli bir görüntü sergiledi. Rakiplerini birçok pozisyonda attığı şık çalımlarla geçmeyi başaran 20 yaşındaki yıldızımız, savunma oyuncuları tarafından sık sık faul yapılarak durduruldu. Hatta maçın ilk anlarında konuk ekip 4 faulünü de Emre’ye yaptı.Emre, henüz 14. dakikada’un asistiyle ceza sahasında topla buluştu, tek hareketle hem rakibini hem kaleciyi geçip, topu filelere gönderdi.Bu gol Emre’nin, A Milli forma altındaki ilk golü oldu. Moldova maçıyla birlikte Mayıs 2016’dan beri giydiği milli formayla 10. kez sahne alan genç futbolcu, ilk ve tek asistini de, Euro 2016 finallerinde 2-0 kazandığı Çekya maçında Burak Yılmaz’ın attığı ilk golde yapmıştı. 83. dakikada oyundan çıkan Emre’nin yerine ise Yunus Mallı girdi.