Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Emre Belözoğlu: Mücadelenin boş olmadığını herkes gördü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerle ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti ve dosyayı Yargıtay 5. Dairesi'ne gönderdi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe cephesinden flaş açıklamalar geldi. O dönemde Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu, " Fenerbahçe bu sürecinin sonunda tamamen aklanacak." açıklamalarında bulundu.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerle ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti ve dosyayı Yargıtay 5. Dairesi'ne gönderdi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe cephesinden flaş açıklamalar geldi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Temmuz Süreciyle ilgili Yeniden Yargılamada, Başkanımız ve Yöneticilerimiz için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen beraat kararlarıyla ilgili tebliğnamesini tamamladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Dosyayı Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Tebliğnamede, beraat kararlarının onanması talep edildi.

Bu talebin ardından Fenerbahçe cepnesinden önemli açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar:

Nihat Özbağı (Fenerbahçe Asbaşkanı): Sevindirici ama daha başlangıç. Netice alınmış bir şey değil. İnşallah haklılığımız ortaya çıkacak.

Emre Belözoğlu: Biz o günden beri yöneticilerin masumiyetine ve Fenerbahçe’nin temizliğine inanıyorduk. O günden sonra gösterdiğimiz mücadelenin boş olmadığnı herkes gördü. Fenerbahçe bu sürecinin sonunda tamamen aklanacak ve bizim mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu herkes görecek

Ozan Balaban (Fenerbahçe asbaşkanı): Bu işler  ilk başladığı 3 Temmuz’dan  beri zaten bunun bir şike operasyonu olmadığını söylüyorduk hep beraber. Böyle bir karar tabi ki sevindirici…Ama ilk mahkumiyet kararı hiç olmamalıydı. Bu karar Fenerbahçe’ye ve ülkemize hayırlı olsun.

Hürriyet

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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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MeteHan_NL 28 Mart 2017 Salı 09:30

15 temmuz sayesinde pisliğiniz örtüldü ama gerçekler hiçbir zaman gizli kalmaz. Şikeleriniz elbet birgün ortaya çıkacaktır.

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