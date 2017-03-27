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Galatasaray
Dursun Özbek'in tansiyonu o an 19'a çıkmış!
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Dursun Özbek'in tansiyonu o an 19'a çıkmış!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in cumartesi günü yapılan mali genel kurulda fenalaştığı öğrenildi.
27 Mart 2017, Pazartesi 12:53
| Son Güncelleme:
27 Mart 2017, Pazartesi 13:03
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Özellikle kulüpten ihraçları istenen isimlerin oylaması sırasında
Galatasaray
Başkanı
Dursun Özbek
salonda yoktu.
Ancak ibra oylaması sırasında ise Başkan Özbek'in tansiyonunun 19'a çıktığı ve kendisine o an tedavi uygulandığı ortaya çıktı.
Başkan Özbek bu yüzden üyelikten ihraç edilen isimler hakkında bir açıklama yapamadı.
Hürriyet
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