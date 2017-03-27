Dursun Özbek'in tansiyonu o an 19'a çıkmış! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in cumartesi günü yapılan mali genel kurulda fenalaştığı öğrenildi.

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Özellikle kulüpten ihraçları istenen isimlerin oylaması sırasındaBaşkanısalonda yoktu.Ancak ibra oylaması sırasında ise Başkan Özbek'in tansiyonunun 19'a çıktığı ve kendisine o an tedavi uygulandığı ortaya çıktı.Başkan Özbek bu yüzden üyelikten ihraç edilen isimler hakkında bir açıklama yapamadı.