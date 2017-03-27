Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

Dursun Özbek'in tansiyonu o an 19'a çıkmış!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in cumartesi günü yapılan mali genel kurulda fenalaştığı öğrenildi.

27 Mart 2017, Pazartesi 13:03 Yorum Yaz
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Özellikle kulüpten ihraçları istenen isimlerin oylaması sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek salonda yoktu.

Ancak ibra oylaması sırasında ise Başkan Özbek'in tansiyonunun 19'a çıktığı ve kendisine o an tedavi uygulandığı ortaya çıktı.

Başkan Özbek bu yüzden üyelikten ihraç edilen isimler hakkında bir açıklama yapamadı.

Hürriyet
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