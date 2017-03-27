Dünya şampiyonluğu için zorlu engelleri aşmayı hedefliyorlar Ordu Anadolu Lisesi öğrencileri, Dünya Liselerarası Oryantiring Şampiyonası’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Batuhan Özdemir

öğrencileri, İtalya’da 21 Nisan’da gerçekleştirilecek’nda Türkiye’yi zirveye çıkarmayı hedefliyor.Farklı arazi koşullarında haritayla yön bulma sporu olan oryantiringde gösterdiği başarılarla dikkati çeken Ordu Anadolu Lisesi öğrencileri, Spor Genel Müdürlüğü, Okul Sporları Daire Başkanlığı ve Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Manisa’da düzenlenen organizasyonda, 6 bin 300 metre parkur ile 375 metre tırmanışta mücadele etti. Ordu Anadolu Lisesi öğrencileri, turnuvada genç erkekler A kategorisinde birinciliğe ulaştı.Lisenin 5 öğrenciden oluşan erkek takımı, elde ettiği bu başarıyla Dünya Liselerarası Oryantiring Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Beden eğitimi öğretmeni Aynur Mısır Öner yönetiminde hazırlıklarını sürdüren takım, organizasyonda en iyi dereceyi elde etmeyi amaçlıyor.Okul müdürü Birol Erdoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı bir spor dalında gösterilen başarıdan dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.Öğrencilerinin, Manisa’da düzenlenen organizasyonda çok iyi bir derece elde ettiğini ve Türkiye şampiyonu olduğunu vurgulayan Erdoğdu, "Öğrencilerimiz, birbirinden zor parkurları kendilerine belirtilenden daha kısa sürede bitirerek çok güzel bir derece elde etti." dedi.Erdoğdu, Türkiye’yi İtalya’da temsil edeceklerini aktararak, dünya şampiyonu olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.Şampiyonada 26 ülkeden sporcuların yarışacağını dile getiren Erdoğdu, şunları kaydetti:"İnanıyorum ki öğrencilerimiz, gururumuz olan Türk bayrağını milli sporculara nasip olduğu gibi en iyi şekilde temsil edecek. Allah’ın izniyle bayrağımızı göndere çekmek için sporcularımız ellerinden gelen bütün gayreti sarf edecek. Gerek ülkemizi gerekse okulumuzu ve Ordu’yu gururla temsil edebilmek için var gücümüzle öğrencilerimizin yanında yer alacağız. Öğrencilerimiz milli duruşumuzu, milli gururumuzu, milli onurumuzu orada da gösterebilmek için olağanüstü gayret sarf edecek. Buna yürekten inanıyoruz. Başarılı olacaklarına da inancımız tam."Beden eğitimi öğretmeni Aynur Mısır Öner ise öğrencilerinin oryantiringe olan yeteneğini liseye başladıklarında keşfettiklerini anlattı.Ordu’nun arazi yapısı ve doğa şartlarının, oryantiringe elverişli olduğuna dikkati çeken Öner, çok yaygın olmayan bu spor dalında iyi bir başarı elde ettiklerini ve öğrencilerinin başarı konusunda azimli olduklarını aktardı.Öner, elde edilen derece sayesinde Türkiye’yi bu spor dalında dünyaya tanıtma fırsatı bulduklarına işaret ederek, "İtalya’daki şampiyona için umutluyuz ve inançlıyız. İnançlı olduktan, hedefimizi belirledikten sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok. Çocuklarımız zekiler ve oryantiringde zeka da çok önemli. Bu spordaki yetenek, zeka ile birleşince başarı da geliyor. İnanıyorum ki İtalya’da Türkiye’nin ismini en iyi şekilde duyuracağız." diye konuştu.Öğrencilerden Taha Günday, oryantiringin zor bir spor dalı olduğunu belirterek, "Ormanda koştuğumuz için kendi başımıza kararlar veriyoruz. Hiçbir yardımcımız olmuyor. Yarışırken zorluklarla karşılaşıyoruz. Yağmur, çamur, su, dere ve dağ aşıyoruz, hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz. Bir nevi hayatta da birçok zorlukla karşılaşmamıza rağmen yine hedeflere ulaşıyoruz. Dünya şampiyonasına katılacağımız için çok mutluyuz. Ülkemizi böyle bir organizasyonda temsil etmekten gerçekten büyük onur ve gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.Muhammet Selam Yıldırım ise Türkiye’yi İtalya’da temsil etmenin kendisi için gurur verici olduğunun altını çizdi.Mustafa Ali de yakaladıkları fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini kaydetti.