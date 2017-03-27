Dubai World Cup’ta zafer ARROGATE’in oldu Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği 22. Dubai World Cup bu yıl 25 Mart Cumartesi günü Meydan Hipodromu’nda koşuldu. Koşuya büyük favori olarak katılan ancak start çıkışınca yaşadığı şanssızlık sonucunda grubun gerisinde kalan ARROGATE (Unbridled’s Song – Bubbler / Distorted Humor) tüm bunlara rağmen jokey Mike Smith idaresinde son metrelerde farkı da açarak zafere uzanmayı başardı.

İlişkili Haber

YGS saat kaçta açıklanacak? 2017 YGS sonuçları ne zaman açıklanır?

Yakup Çınar

10 Milyon $ toplam ikramiyeli’ta bu yıl 14 safkan start aldı. 2000 metre kum pistteki koşuda Juddmonte Harası’nın sahibi olduğu, Bob Baffert’in antrene ettiği’in ardında ikinciliği bu koşu için Amerika’dan gelen bir başka isim(Candy Ride-Quiet Giant/Giant’s Causeway) elde ederken, aygırlarımızdan’un kısrak babası olduğu(Harlan’s Holiday-Swingit/Victory Gallop) üçüncü,(Dubawi-Pennegale/Pennekamp) ise dördüncü oldu.Ortaya koyduğu olağanüstü performans neticesinde kazanan Arrogate için bitiriş derecesiolarak kayıtlara geçerken, farklarşeklinde oluştu.2 yıl önce antrene ettiği American Pharoah ile önce 12. Triple Crown galibi olan ve daha sonra G1 Breeders’ Cup Classic ile tarihteki ilk Grand Slam galibiyetine ulaşan antrenör Bob Baffert yaptığı açıklamada: “Start çıkışını gördükten sonra düzlüğü dönerken, ‘Arrogate buradan da kazanırsa Secretariat’tan bu yana gördüğümüz en iyi at derim’ dedim içinden. Gördüğüm, antrene ettiğim en iyi at Arrogate.” şeklinde konuştu.2 yaşlılığında start almayan ve Nisan 2016’da 3 yaşlı olarak katıldığı Maiden koşuda yakın ara 3. olarak yarış hayatına başlayan Arrogate, ilk yarışında kullandığı Kapalı Gözlük takısı çıkarıldıktan sonra önce Santa Anita’da Maiden’a veda etti. Akabinde biri Santa Anita, diğeri Del Mar’da olmak üzere 2 ayrı Şartlı koşuda kolay galibiyetlere uzandı.Arrogate’in adını ciddi bir şekilde duyurduğu ilk büyük başarısı 27 Ağustos 2016 tarihinde geldi. G1 Travers Stakes’i en yakın akranının 13 boy farkla önünde ve Saratoga’nın 2000 metre kum pist rekorunu kırarak kazanan Arrogate, daha sonra G1 Breeders’ Cup Classic’te de şampiyon California Chrome’u geride bırakarak bu galibiyetini taçlandırdı.Muhteşem 3 yaşlılık sezonunun ardından bu yıl yeni adı ve 12 Milyon $’lık rekor ikramiyesiyle ilk kez koşulan G1 Pegasus World Cup’ta da galibiyete çok zorlanmadan ulaşan Arrogate, G1 Dubai World Cup’taki olağanüstü zaferiyle birlikte üst üste ve toplamda 7. galibiyetini elde etti.