Dubai World Cup’ta zafer ARROGATE’in oldu

Ortaya koyduğu olağanüstü performans neticesinde kazanan Arrogate için bitiriş derecesi 2.02.15 olarak kayıtlara geçerken, farklar 2 ½ Boy-5 Boy-1 ¾ Boy şeklinde oluştu.
2 yıl önce antrene ettiği American Pharoah ile önce 12. Triple Crown galibi olan ve daha sonra G1 Breeders’ Cup Classic ile tarihteki ilk Grand Slam galibiyetine ulaşan antrenör Bob Baffert yaptığı açıklamada: “Start çıkışını gördükten sonra düzlüğü dönerken, ‘Arrogate buradan da kazanırsa Secretariat’tan bu yana gördüğümüz en iyi at derim’ dedim içinden. Gördüğüm, antrene ettiğim en iyi at Arrogate.” şeklinde konuştu.
2 yaşlılığında start almayan ve Nisan 2016’da 3 yaşlı olarak katıldığı Maiden koşuda yakın ara 3. olarak yarış hayatına başlayan Arrogate, ilk yarışında kullandığı Kapalı Gözlük takısı çıkarıldıktan sonra önce Santa Anita’da Maiden’a veda etti. Akabinde biri Santa Anita, diğeri Del Mar’da olmak üzere 2 ayrı Şartlı koşuda kolay galibiyetlere uzandı.
Arrogate’in adını ciddi bir şekilde duyurduğu ilk büyük başarısı 27 Ağustos 2016 tarihinde geldi. G1 Travers Stakes’i en yakın akranının 13 boy farkla önünde ve Saratoga’nın 2000 metre kum pist rekorunu kırarak kazanan Arrogate, daha sonra G1 Breeders’ Cup Classic’te de şampiyon California Chrome’u geride bırakarak bu galibiyetini taçlandırdı.
Muhteşem 3 yaşlılık sezonunun ardından bu yıl yeni adı ve 12 Milyon $’lık rekor ikramiyesiyle ilk kez koşulan G1 Pegasus World Cup’ta da galibiyete çok zorlanmadan ulaşan Arrogate, G1 Dubai World Cup’taki olağanüstü zaferiyle birlikte üst üste ve toplamda 7. galibiyetini elde etti.
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