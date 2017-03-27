Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

Dubai World Cup’ta zafer ARROGATE’in oldu

Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği 22. Dubai World Cup bu yıl 25 Mart Cumartesi günü Meydan Hipodromu’nda koşuldu. Koşuya büyük favori olarak katılan ancak start çıkışınca yaşadığı şanssızlık sonucunda grubun gerisinde kalan ARROGATE (Unbridled’s Song – Bubbler / Distorted Humor) tüm bunlara rağmen jokey Mike Smith idaresinde son metrelerde farkı da açarak zafere uzanmayı başardı.

27 Mart 2017, Pazartesi 13:37 Yorum Yaz
A+ A-
10 Milyon $ toplam ikramiyeli Dubai World Cup’ta bu yıl 14 safkan start aldı. 2000 metre kum pistteki koşuda Juddmonte Harası’nın sahibi olduğu, Bob Baffert’in antrene ettiği Arrogate’in ardında ikinciliği bu koşu için Amerika’dan gelen bir başka isim GUN RUNNER (Candy Ride-Quiet Giant/Giant’s Causeway) elde ederken, aygırlarımızdan VICTORY GALLOP’un kısrak babası olduğu NEOLITHIC (Harlan’s Holiday-Swingit/Victory Gallop) üçüncü, MUBTAAHIJ (Dubawi-Pennegale/Pennekamp) ise dördüncü oldu.

Ortaya koyduğu olağanüstü performans neticesinde kazanan Arrogate için bitiriş derecesi 2.02.15 olarak kayıtlara geçerken, farklar 2 ½ Boy-5 Boy-1 ¾ Boy şeklinde oluştu.
2 yıl önce antrene ettiği American Pharoah ile önce 12. Triple Crown galibi olan ve daha sonra G1 Breeders’ Cup Classic ile tarihteki ilk Grand Slam galibiyetine ulaşan antrenör Bob Baffert yaptığı açıklamada: “Start çıkışını gördükten sonra düzlüğü dönerken, ‘Arrogate buradan da kazanırsa Secretariat’tan bu yana gördüğümüz en iyi at derim’ dedim içinden. Gördüğüm, antrene ettiğim en iyi at Arrogate.” şeklinde konuştu.

2 yaşlılığında start almayan ve Nisan 2016’da 3 yaşlı olarak katıldığı Maiden koşuda yakın ara 3. olarak yarış hayatına başlayan Arrogate, ilk yarışında kullandığı Kapalı Gözlük takısı çıkarıldıktan sonra önce Santa Anita’da Maiden’a veda etti. Akabinde biri Santa Anita, diğeri Del Mar’da olmak üzere 2 ayrı Şartlı koşuda kolay galibiyetlere uzandı.
Arrogate’in adını ciddi bir şekilde duyurduğu ilk büyük başarısı 27 Ağustos 2016 tarihinde geldi. G1 Travers Stakes’i en yakın akranının 13 boy farkla önünde ve Saratoga’nın 2000 metre kum pist rekorunu kırarak kazanan Arrogate, daha sonra G1 Breeders’ Cup Classic’te de şampiyon California Chrome’u geride bırakarak bu galibiyetini taçlandırdı.
Muhteşem 3 yaşlılık sezonunun ardından bu yıl yeni adı ve 12 Milyon $’lık rekor ikramiyesiyle ilk kez koşulan G1 Pegasus World Cup’ta da galibiyete çok zorlanmadan ulaşan Arrogate, G1 Dubai World Cup’taki olağanüstü zaferiyle birlikte üst üste ve toplamda 7. galibiyetini elde etti.
İlişkili Haber

YGS saat kaçta açıklanacak? 2017 YGS sonuçları ne zaman açıklanır?




 
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri

SON DAKİKA HABERLERİ

İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi

 