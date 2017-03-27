Darüşşafaka Doğuş-Muratbey Uşak: 78-70 Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Muratbey Uşak’ı 78-70 yendi. Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş ligdeki 16. galibiyetini elde ederken, Muratbey Uşak 16. kez yenildi.

Caner Kolağasıgil

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Muratbey Uşak’ı 78-70 yendi. Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş ligdeki 16. galibiyetini elde ederken, Muratbey Uşak 16. kez yenildi.Karşılıklı basketlerle başlayan ve ilk 3 dakikası 5-5 eşitlikle geçilen mücadelede Darüşşafaka Doğuş, boyalı alanda Zizic ve Moerman ile skor üretti. Freimanis ve Harrison’un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle üstünlüğü ele geçiren Muratbey Uşak, Vasiliauskas’ın 9. dakikada kaydettiği dış atışla farkı çift hanelere çıkardı: 11-23. İlk periyot, konuk ekibin 23-15 üstünlüğüyle sonuçlandı.Mücadelenin ikinci çeyreğine Vasiliauskas, Ibekwe ve McKissic’in basketleriyle 9-0’lık seri yakalayarak giren konuk ekip, 12. dakikada farkı 17 sayıya kadar yükseltti: 15-32. Mola dönüşü Anderson ve Wilbekin ile üç sayılık atışlar bulan yeşil-siyahlılar, Wanamaker’ın skorer oyunuyla 17. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 29-37. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve konuk ekip soyunma odasına 41-32 üstün gitti.Maçın ikinci yarısına McKissic’in isabetleriyle başlayan konuk ekip karşısında Moerman ve Bertans ile üç sayılık basketler bulan Darüşşafaka Doğuş, 24. dakikada farkı 6 sayıya çekti: 42-48. Savunma sertliğini arttıran ev sahibi takım, Anderson, Bertans ve Wilbekin’in basketleriyle çeyreğin bitimine 50 saniye kala öne geçti (56-55) ve son periyoda aynı skorla önde girdi.Son periyoda Wilbekin ve Zizic’in basketleriyle 7-0’lık seriyle giren yeşil-siyahlılar, 33. dakikada farkı 8 sayıya taşıdı: 63-55. Birkan Batuk ve Anderson’un basketleriyle rakibinin farkı kapamasına müsaade etmeyen Darüşşafaka Doğuş, son 2 dakikaya 73-66 önde girdi. Birkan Batuk ve Anderson’un sayılarıyla 39. dakikada farkı çift hanelere çıkartan (78-66) yeşil-siyahlılar, mücadeleden 78-70 galip ayrıldı.Maçın en skorer oyuncusu Muratbey Uşak adına 17 sayı kaydeden Harrison olurken, McKissic 16 sayıyla oynadı. Darüşşafaka Doğuş’ta ise Wilbekin’in 14 sayısı galibiyete önemli katkı sağladı.: Volkswagen Arena: Ahmet Ersan Ergüler, Mehmet Karabilecen, Serhat BükerWilbekin 14, Wanamaker 10, Birkan Batuk 10, Moerman 13, Zizic 13, Anderson 13, Bertans 5, Furkan Aldemir, Mehmet YağmurVasiliauskas 13, Berkay Candan, Harrison 17, Freimanis 9, Ibekwe 6, Auguste 9, McKissic 16, Hakan Demirel, Berent Kavaklıoğlu15-23: 32-41: 56-5537.35 Auguste, 38.48 Ibekwe (Muratbey Uşak)