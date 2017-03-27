Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Cumhurbaşkanı'ndan Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihracına ilişkin ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Habertürk TV'de gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda yaşanan olaylarla ilgili de ilk kez konuştu.

27 Mart 2017, Pazartesi 21:58 Yorum Yaz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Habertürk-Show TV, Bloomberg TV ortak yayınında Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, firari Hakan Şükür ve Arif Erdem’in FETÖ mensubiyetleri dolayısıyla Galatasaray kulübünden ihraçlarının reddedilmesi, ardından da aidat gerekçesiyle üyelikten atılmalarına ilişkin, "Sadece aidata dayalı bir olay olarak değerlendirilmesi bana çok hafif geliyor" dedi. Aidatla atılmayı "süreci geçiştirme" olarak yorumlayan Erdoğan, ihraç taleplerinin reddedilmesinin ardından salonda yaşanan sevinci ise, "çirkin yaklaşımlar" diye değerlendirdi.

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YORUMLAR

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Toplam 3 Yorum

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Çarşı190310 27 Mart 2017 Pazartesi 22:23

Sayın Cumhurbaşkanım bir bjk lı olarak gs yönetim kurulunun bu yaptığını doğru bulmuyorum ne olursa olsun fetöden atılmalıydılar ama sizin eleştirmeniz için ilk önce kendi milletvekili ve bakanlarınızıda Yargılatmanız gerekiyor. Garibanın Çocuğu nasıl yargılanıyorsa milletvekilleri de yargılanmalı öyle kandırıldık deyip geçmek olmaz. Hdp liderin dokunulmazlığı nasıl kaldırıldıysa akpli CHP li farketmez bütün fetö ile bağlantısı olanlar görevden alınıp hesap vermeli.

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sleptt 28 Mart 2017 Salı 02:31

Carsici bende besiktasliyim. Oyle atip tutmakla olmaz. 17-25 araliktan sonra bu teroristlerle hala bagini koparmayanlar yargilaniyor.17-25 aralik ta bunlarin terorist olduklari netlesti. Turkiye de sayisiz insan bunlar imanli cocuklari okutuyorlar yardim yapiyorlar diye yardim etti bunlara.herkes kandirildi. En az 10 milyon insan yardim etti. Bos beles konusmayin oncr ogrenin arastirin. Hem bu teroristleri hemde kanunlari

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melmas 28 Mart 2017 Salı 15:25

Spor okumak için girdiğimiz siteyi bile ne hale çevirdiniz arkadaş, bırakın siyaseti haber siteleri yapsın zaten siyaset görmemek için spor sayfasına geliyoruz.

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