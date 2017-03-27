Cumhurbaşkanı'ndan Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihracına ilişkin ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Habertürk-Show TV, Bloomberg TV ortak yayınında Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, firari Hakan Şükür ve Arif Erdem’in FETÖ mensubiyetleri dolayısıyla Galatasaray kulübünden ihraçlarının reddedilmesi, ardından da aidat gerekçesiyle üyelikten atılmalarına ilişkin, "Sadece aidata dayalı bir olay olarak değerlendirilmesi bana çok hafif geliyor" dedi. Aidatla atılmayı "süreci geçiştirme" olarak yorumlayan Erdoğan, ihraç taleplerinin reddedilmesinin ardından salonda yaşanan sevinci ise, "çirkin yaklaşımlar" diye değerlendirdi.