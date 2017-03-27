Cristiano Ronaldo, Puskas’ın rekoruna göz dikti Portekiz Milli Takımı formasıyla 70. golünü atan Cristiano Ronaldo, 84 golle Macar Ferenc Puskas’a ait "milli takım formasıyla en çok gol atan Avrupalı futbolcu" rekorunu kırmaya doğru ilerliyor.

Yıldırım Kılıç

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu’nda sahasında oynadığı maçta Macaristan’ı 3-0 yenen Portekiz’in iki golüne imzasını atan Ronaldo, milli takım düzeyinde en fazla gol atan Avrupalı futbolcular listesinde 4’üncülüğü tek başına ele geçirdi.Alman Gerd Müller’i (68) geride bırakan Ronaldo, Ferenc Puskas, Sandor Kocsis ve Miroslav Klose’den sonra 70 gole ulaşan 4. isim oldu. Alman Klose (71) ve Macar Kocsis’i (75) geçmesi çok büyük olasılık olarak görünen 32 yaşındaki Ronaldo’nun, 84 golle ilk sırada yer alan Macar Puskas’ın rekorunu kırabilmesi için Portekiz Milli Takımı ile 15 gol daha atması gerekiyor.Kariyeri boyunca birçok ödül kazanan ve rekorlar kıran Ronaldo, profesyonel futbol hayatını 40 yaşına kadar sürdürmeyi planlıyor.Dört kez Altın Top ödülünü kazanan Ronaldo’nun attığı gollerle bağlantılı olarak sahibi olduğu önemli rekorlar şöyle:- Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonunun (IFHHS) verilerine göre 3 yıl (2013, 2014, 2016) dünyada gol kralı olan tek futbolcu.- IFHHS’ye göre 6 sezonda 50’den fazla gol atmayı başarabilen tek futbolcu: 53 (2010-2011), 60 (2011-2012), 55 (2012-2013), 51 (2013-2014), 61 (2014-2015), 51 (2015-2016)- 4 Avrupa Şampiyonası (2004, 2008, 2012, 2016) ve 3 Dünya Kupası’nda (2006, 2010, 2014) gol atmayı başarabilen tek oyuncu.- Formasını giydiği 3 kulüpte (Sporting Lizbon, Manchester United ve Real Madrid) oynadığı maçların istatistiklerine göre bir müsabakanın her dakikasında (1’den 90’a kadar) gol atmayı başaran tek futbolcu.