Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti

Fenerbahçe'ye Yargıtay'dan sonra bir iyi haber de CAS'tan geldi. Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un şike davasıyla ilgili başvurusunu reddetti.

27 Mart 2017, Pazartesi 17:43 Yorum Yaz
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Fenerbahçe'ye Yargıtay'dan sonra bir iyi haber de CAS'tan geldi. Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un şike davasıyla ilgili başvurusunu reddetti. 

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