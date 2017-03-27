CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti Fenerbahçe'ye Yargıtay'dan sonra bir iyi haber de CAS'tan geldi. Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un şike davasıyla ilgili başvurusunu reddetti.





Detaylar birazdan... Yıldırım Kılıç Fenerbahçe'ye Yargıtay'dan sonra bir iyi haber de CAS'tan geldi. Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un şike davasıyla ilgili başvurusunu reddetti.Detaylar birazdan...

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