Canik Belediyespor-Yakın Doğu Üniversitesi: 75-81

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Canik Belediyespor’u 81-75 yendi.
Canik Belediyespor: 75 - Yakın Doğu Üniversitesi: 81
Salon: Mehmet Can Öztürk
Hakemler: Tekin Özübir, Polat Parlak, Haldun Çoban
Canik Belediyespor: Frida Eldebrink 11, Miray Şahin Yıldırım, Tuğba Taşçı 8, Hülya Çoklar 4, January 2, Johnson 37, Mircheva 13
Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır, Elin Eldebrink 7, Bahar Çağlar 23, Leuchanka 4, Holingsvorth 19, Mc Bride 21, Vandersloot 7
1. Periyot: 20-23
Devre: 42-34
3. Periyot: 57-57