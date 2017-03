Bursa At yarış tahminleri - 27 Mart Cumartesi 27 Mart Pazartesi Bursa at yarış tahminleri... Fanatik Hipodrom yazarı İsmet Demir zorlu Bursa at yarış programını sizler için değerlendirdi.

İSMET DEMİR / BURSA



Bugünkü programa farklı kurgum var



1.AYAK: Ünlü yarış atı ve aygır Balıkhan'ın anne kardeşi olan OVA(11)'nın sorunları olmasaydı bugün handikap koşularında değil açık yarışlardaki mücadelelerine tanıklık edecektik. Uzun ara sonrası 3 koşu gören kalite isim; son startında makineden geç çıkış yapmasından dolayı bekleme yarışını tercih ederek Büyükdüşün gibi süratli bir safkanın gerisinde ikincilik elde etmişti. O günkü performansı bu rakipler için yeterli gördüğüm kalite safkanın kazanmasını bekliyorum. Günün en sağlam atı olarak tek yazılmalıdır.



2.AYAK: Güzel formunu devam ettiren ve bu mesafede kv.7'de ikinciliği bulunan BARANIN GÜLÜ(1), denk rakipler yanında çok şanslıdır. Son startında sentetik pistte hiç işlemeyen NYMPHADORA(4), beğenilen hazırlıklarıyla favorinin sert ve ciddi rakibi olacaktır. Güçlü bir kan hattına sahip olan LUCKY CORTES(2)'in kaba kumdaki ilk startı tatminkar olup, artan form ve tecrübesiyle yine üst sıraları için mücadele edecektir. Tabela dışı kaldığı yarışı sonrası çok iyi hazırlanan TARSANAS(5), uygun kilosuyla en ufak bir hatayı affetmeyecektir.



3.AYAK: Kocaeli pistindeki son startını beyaz bayrak ayna yaparak kazanma başarısı gösteren RAZİYE ANA(1), stili rakiplerinden etkilenmez ise yine söz sahibi olabilir. İdman pistindeki hazırlıklarında göz dolduran AYZA(5), bu mesafede grupta en iyi bitiriş derecesine sahip olup en az favori kadar şans verdiğim isimdir. Kondisyon açığını kapatan MELIORA(3), ekürisinin yardımı ile hata affetmez. Formunda önemli gelişmeler görülen ve bu kez şansını M.Çiçek gibi başarılı bir jokey ile deneyecek olan JACKIE BROWN(8)'ı bu startı dahil takibe alın. Tedavisi sonrası iki yarış gören seri safkan ÇÖLAN RÜZGARI(6), günün bombasını patlatabilir, dikkat!



4.AYAK: Son startında Babadöker ve Rüzgar Eto'nun önde kapışmasını iyi değerlendirip uzak farkla birincilik elde eden FRATELLI(1), dinçlik yarışı yapmaktan ve ağır sıkletinden etkilenmez ise yine çok şanslı olur. Bu kez önde bomboş kalacak olan BEDWULF(6), çıktığı gibi bitirebilir. Formunun zirvesindeki YILDIZHAN STAR(5) ile kaba kumda farklı koşmaya başlayan VEFAKAR(4), daha sonra şans verdiğim isimlerdir.



5.AYAK: Bu aralar form sıçraması gösteren OSMAN DEDE(2), denk rakipler yanında ilk şans verdiğim isimdir. Son startında makineden çıkamadığı için derecesiz sayılan DEMİRÇOCUK(5), farklı hazırlandığı bu sınavında sağlıklı çıkış yapması halinde rakip tanımayacaktır. Artan forma sahip BATMANASLANI(4) ile değişen pilotuyla farklı koşmasını beklediğim GÜVEN BEY(6) daha sonraki ihtimallerdir.



6.AYAK: DIVINE BOY(3), KING POWER(5) ve KOBATER(6) ayırt edilmeden birlikte değerlendirilmeli. İlk startında sıkıştırılmayan CARNAVAL(10), artan form ve tecrübesiyle bu mücadeleye ortak olabilir. ALİDEV(2) ve HOSLI GOLD(12) sürpriz şansı verdiğim taylardır. Bol şanslar dileğiyle....



Bursa Altılısı



11 tek OVA

1-4-2-5

1-5-3-8-6

1-6-5-4

2-5-4-6

3-5-6-10-2-12

