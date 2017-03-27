Bosna Hersek’te Vujosevic dönemi Bosna Hersek A Milli Basketbol Takımı’nın başına Dusko Vujosevic getirildi.

Burak Köse

Bosna Hersek A Milli Basketbol Takımı’nın başantrenörlüğüne Karadağlı Dusko Vujosevic getirildi.Bosna Hersek Basketbol Federasyonu (KSBIH) Genel Sekreteri Dubravko Barbaric, yönetim kurulunun oy birliği ile milli takımın başına Vujosevic’in getirilmesine karar verildiğini açıkladı.Halen Fransız takımlarından Limoges CSP’nin başında bulunan Vujosevic’in, buradaki sözleşmesi sona erdikten sonra Bosna Hersek ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağını açıklayan Barbaric, milli takım için uzun vadeli bir çözüm buldukları için mutlu olduklarını ifade etti.Geçen eylül ayında görevine son verilen Damir Mulaomerovic’in yerine gelen Vujosevic, daha önce Sırbistan-Karadağ ve Sırbistan’dan ayrıldıktan sonra Karadağ Milli Takımı’nı çalıştırmıştı.Özellikle Sırbistan takımlarından Partizan’ın başında önemli başarılara imza atan Karadağlı başantrenör, 30 yıllık antrenörlük kariyeri boyunca Kızılyıldız ve CSKA Moskova gibi takımları da çalıştırdı.2009 yılında Avrupa Ligi’nde "Yılın Antrenörü" seçilen Vujosevic, Yugoslavya ve ardından Sırbistan’da çok sayıda lig ve kupa şampiyonlukları yaşadı.AA