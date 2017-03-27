Binali Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması

Binali Yıldırım, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in görevlerine son verilmesi ile ilgili olarak konuştu.
Yıldırım şunları söyledi: "Galatasaray, teröristleri barındıramaz. Yönetim yanlış düzeltti. Her camiada yanlış adamlar olabilir. Galatasaray camiası yıllarca yüzümüzü ağartmış bir kulüptür. Dolayısıyla buradaki birtakım kişilerin, birtakım marjinal, muhalif grupların yaptığı yanlışları, çiğlikleri kulübe, 100 yıllık mazisi olan kulübe mal etmek haksızlık olur"
'Muhaliflerin fırsatçılığı'
"Muhalif grup genel kurulda fırsatçılık yaptı. Yönetimin bir eksikliği olmayabilir. 100 yıllık kulübe terör örgütünü savunmak yakışmıyor. Delegeler gereğini yapacaklar."
Bilindiği üzere Galatasaray'ın geride kalan hafta sonu yapılan olağan mali genel kurulunda üyelikten ihraç talebiyle bazı isimler için oylama yapılmış, genel kurul üyelerinin çoğunluğu Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmemesi için oy kullanmıştı.
'Aidatlarını ödemeyince...'
Genel kuruldan çıkan karar hükümet cephesinden sert tepki görmüş, "Galatasaray bu yanlıştan dönmeli" mesajı yollanmıştı.
Bu gelişmeler sonrası Dursun Özbek idaresindeki yönetim kurulu dün acilen toplanmış ve Şükür-Erdem ikilisinin tüzük gereği üyeliklerinen son verilmesi kararı almıştı. İkilinin, 8 yıldır üye aidatlarını ödemedikleri için kulüple bağlarının kesilmesine karar verilmişti.
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