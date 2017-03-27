Binali Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika Galatasaray açıklaması. Medya temsilcileri ile bir araya gelen Binali Yıldırım, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in durumları ile ilgili açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım, "Galatasaray teröristleri barındıramaz" dedi.

İlişkili Haber

Hakan Şükür, telefona sarıldı helallik istedi

Umut Eken

, medya temsilcileri ile bir araya geldiği görüşmede'da yaşanan sıcak gelişmeleri de değerlendirdi.ve'in görevlerine son verilmesi ile ilgili olarak konuştu.Yıldırım şunları söyledi: "Galatasaray, teröristleri barındıramaz. Yönetim yanlış düzeltti. Her camiada yanlış adamlar olabilir.camiası yıllarca yüzümüzü ağartmış bir kulüptür. Dolayısıyla buradaki birtakım kişilerin, birtakım marjinal, muhalif grupların yaptığı yanlışları, çiğlikleri kulübe, 100 yıllık mazisi olan kulübe mal etmek haksızlık olur""Muhalif grup genel kurulda fırsatçılık yaptı. Yönetimin bir eksikliği olmayabilir. 100 yıllık kulübe terör örgütünü savunmak yakışmıyor. Delegeler gereğini yapacaklar."Bilindiği üzere'ın geride kalan hafta sonu yapılan olağan mali genel kurulunda üyelikten ihraç talebiyle bazı isimler için oylama yapılmış, genel kurul üyelerinin çoğunluğu Hakanve'in ihraç edilmemesi için oy kullanmıştı.Genel kuruldan çıkan karar hükümet cephesinden sert tepki görmüş,mesajı yollanmıştı.Bu gelişmeler sonrasıidaresindeki yönetim kurulu dün acilen toplanmış veikilisinin tüzük gereği üyeliklerinen son verilmesi kararı almıştı. İkilinin, 8 yıldır üye aidatlarını ödemedikleri için kulüple bağlarının kesilmesine karar verilmişti.