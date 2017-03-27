Beşiktaş'tan Tolga Zengin açıklaması Beşiktaş, medya organlarında çıkan Tolga Zengin'in Beşiktaş'ta işinin kalmadığı yönünde ifade ve değerlendirmeler içeren haberleri yalanladı.

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Yıldırım Kılıç

Kaptanımızhakkında çeşitli medya organlarında asılsız iddialar yer almaktadır.Tolga Zengin'in ismi kullanılarak yapılan, artık'ta işinin kalmadığı yönünde ifade ve değerlendirmeler içeren haberlerin tamamı asılsızdır, gerçeklerden uzaktır.Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Futbol A Takımımız'ın Kaptanının Tolga Zengin olduğunu belirtir, basındaki asılsız iddialara itibar edilmemesini rica ederiz.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız,