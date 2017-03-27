Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Beşiktaş'tan Tolga Zengin açıklaması

Beşiktaş, medya organlarında çıkan Tolga Zengin'in Beşiktaş'ta işinin kalmadığı yönünde ifade ve değerlendirmeler içeren haberleri yalanladı.

27 Mart 2017, Pazartesi 15:24 Yorum Yaz
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Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Kaptanımız Tolga Zengin hakkında çeşitli medya organlarında asılsız iddialar yer almaktadır.

Tolga Zengin'in ismi kullanılarak yapılan, artık Beşiktaş'ta işinin kalmadığı yönünde ifade ve değerlendirmeler içeren haberlerin tamamı asılsızdır, gerçeklerden uzaktır.

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Futbol A Takımımız'ın Kaptanının Tolga Zengin olduğunu belirtir, basındaki asılsız iddialara itibar edilmemesini rica ederiz. 

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız,
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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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oktay3486 27 Mart 2017 Pazartesi 14:29

yasiyormu la bu :)

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