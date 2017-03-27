Beşiktaş'ta stoper harekatı başlıyor

yaşadığı sakatlığı atlatmasının ardından sahalara geri dönen ancak form grafiği beklenenin altında kalması sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş’in kadrosunda yer bulamayan Luiz Rhodolfo’yla lig bitiminde yolların ayrılacağı öğrenildi.
Öte yandan ara transfer döneminde Hebei China Fortune’dan kiralık olarak takıma kazandırılan bir diğer savunmacı Ersan Gülüm’ün de, forma yarışında rakiplerini zorlayamaması sonrasında takımdan gönderilecek ikinci isim olarak belirlendiği bildirildi.
Ukrayna seferi yakında
Bu 2 ismin gönderilmesinin ardından stoper hattında görev yapan Marcelo Guedes, Dusko Tosic ve Matej Mitrovic’e ek olarak bu bölgeye yeni bir isim kazandırmayı planlayan Kara Kartal, Domagoj Vida ve Yaroslav Rakitsky isimlerini gündemine aldı. Son transfer dönemlerinde sık sık kulübün gündemine gelen ikili için temasların şimdiden başlayacağı konuşuluyor. Başkan Fikret Orman’ın, Shakhtar Donetsk’li Rakitsky ve Dinamo Kiev’li Vida için yakın zaman içerisinde Ukrayna’nın yolunu tutabileceği öğrenildi.
Orhan Yıldırım
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