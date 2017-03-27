Beşiktaş'ta stoper harekatı başlıyor Sezon sonunda Luiz Rhodolfo’yla yollarını ayırmayı planlayan yönetim, Brezilyalı stoperin yeri için şimdiden harekete geçti. Kara Kartal’ın hedefinde, son dönemde sık sık kulübün gündemine gelen Donetsk’li Rakitsky ve Dinamo Kiev’li Vida var.

Ukrayna seferi yakında

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Bora Aslan

Gelecek sezon’nde başarı getirecek bir kadro oluşturmak için hazırlıklarını sürdüren yönetim, savunma hattı için de çalışmalara şimdiden başladı. Geçen sezonyaşadığı sakatlığı atlatmasının ardından sahalara geri dönen ancak form grafiği beklenenin altında kalması sebebiyle teknik direktör’in kadrosunda yer bulamayan’yla lig bitiminde yolların ayrılacağı öğrenildi.Öte yandan ara transfer döneminde Hebei China Fortune’dan kiralık olarak takıma kazandırılan bir diğer savunmacı’ün de, forma yarışında rakiplerini zorlayamaması sonrasında takımdan gönderilecek ikinci isim olarak belirlendiği bildirildi.Bu 2 ismin gönderilmesinin ardından stoper hattında görev yapanve’e ek olarak bu bölgeye yeni bir isim kazandırmayı planlayan Kara Kartal,veisimlerini gündemine aldı. Son transfer dönemlerinde sık sık kulübün gündemine gelen ikili için temasların şimdiden başlayacağı konuşuluyor. Başkan Fikret Orman’ın, Shakhtar Donetsk’li Rakitsky ve Dinamo Kiev’li Vida için yakın zaman içerisinde Ukrayna’nın yolunu tutabileceği öğrenildi.