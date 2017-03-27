Beşiktaş'ta kombine fiyatları belli oldu Beşiktaş, 2017-2018 sezonu için belirlediği kombine fiyatlarını açıkladı. En ucuz Beşiktaş Kombine Bilet Fiyatı Bin 250 TL'den başlıyor.

a) Kombine yenilemeleri ne zaman başlıyor?

b) Kombine yenilemeleri nasıl yapılacak?

c) Yenileme işlemleri ne zaman sona erecek?

Yıldırım Kılıç

, 2017-2018 sezonu için belirlediğinı açıkladı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;Sahada sergilediği üstün mücadele ile, centilmen oyuncularıyla ve futbolumuza yön veren oyun yapısıyla Beşiktaşımızı izlemek bir ayrıcalık...Sadece'de ve'nda değil, Avrupa arenasında da takdiri hak eden siyah-beyazlılarımız, 2017-18 sezonunda da büyük taraftarımız ile el ele, omuz omuza yeni zaferlere yürüyecek.1.Kategori 4.750,00 TL2.Kategori 4.250,00 TL3.Kategori 3.250,00 TL4.Kategori 2.900,00 TL5.Kategori 2.700,00 TL6.Kategori 2.500,00 TL7.Kategori 1.350,00 TL8.Kategori 1.250,00 TL114 yıllık tutkumuz, büyük aşkımız Beşiktaş'ı Vodafone Arena'nın etkileyici atmosferinde izlemek isteyen taraftarlarımızın merakını giderecek detaylar şöyledir:- 2017-2018 sezonu kombine yenilemelerinin başlama tarihi 29 Mart Carşamba olarak belirlenmiştir.- Mevcut kombinelerini yenilemek isteyen taraftarlarımız, işlemlerini passo.com.tr adresinden ya da Vodafone Arena’da bulunan satış ofisimizden yapabilirler.- 29 Mart'ta başlayacak yenileme işlemleri, 2 Mayıs tarihinde sona erecektir.