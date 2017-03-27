Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Süper Ligin 26'ncı haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Bora Aslan

Teknik direktöryönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Takım toplantısı ile başlayan antrenman ısınma koşuları, pas ve top kapma çalışmaları ile devam etti.İkinci bölümdeki üçerli taktik çalışmanın ardından çift kale maç yapan futbolcular şut çalışması ile idmanı tamamladı. Belindeki sakatlığı geçmeyensalonda çalışırken,'ün tedavisine devam ettiği bildirildi.Milli takımlarda bulunan Cenk, Oğuzhan, Aras , Mitrovic, AboubakarQuaresma idmanda yer almadı.hazırlıklarını yarın TFF 1.Lig ekiplerindenile yapacağı özel maç ile sürdürecek.'nde oynanacak karşılaşma saat 15:30'da başlayacak.