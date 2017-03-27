Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Bellona AGÜ 84 - 82 Girne Üniversitesi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında Bellona AGÜ, sahasında Girne Üniversitesi’ni 84-82 yendi.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında Bellona AGÜ, sahasında Girne Üniversitesi’ni 84-82 yendi.

Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Sami Özel, Tahsin Kuzu, Taner Şeker
Bellona AGÜ: Wauters 4, Ayşegül Günay 16, Gray 23, Lara Sanders 18, Wright 7, Dubljevic 10, Şaziye İvegin Üner 2, Gizem Sezer 4, Dila Aşkın, Tuğçe Canbaz
Girne Üniversitesi: Mitchell 26, Özge Yavaş, Krivacevic 13, Merve Aydın 3, Melisa Can 9, Pondexter 26, Safiye Simay Karaman 3, Gajic 2

1. Periyot: 18-20
Devre: 37-36
3. Periyot: 59-54

AA
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