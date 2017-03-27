Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Başkan'dan çilek açıklaması

Dönemin Galatasaray Başkanı Ünal Aysal tarafından futbol literatürümüze kazandırılan ve iyi takımın bonus yıldızları anlamında kullanılan bomba transfer konusunda Başkan Usta’dan açıklama geldi. Trabzon’un patronu, “Şimdi çilek zamanı değil. Her şey mevsiminde güzel” diyerek kapıları kapatmadı.

28 Mart 2017, Salı 12:33 Yorum Yaz
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Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, 50. yıl kadrosunda flaş transfer hayali kuran taraftara yönelik mesajlar yolladı. Büyük bombalar için zamanlamanın önemine vurgu yapan ama kapıları da kapatmayan Bordo-Mavililer’in patronu, farklı noktalara da vurgu yaptı.

Sosyal medya hesabından verdiği mesaja, “Şimdi çilek zamanı değil” diyerek giriş yapan Karadeniz temsilcisinin patronu Muharrem Usta ardından şöyle devam etti: “Her şey zamanında ve mevsiminde güzel. Önceliğimiz; kurumsallaşmak, kalıcı bir sistem kurmak ve iyi bir takım olmak.”

'Burak Yılmaz hayır demiyor'

Adı her fırsatta krallık yaşadığı Trabzonspor ile anılan Burak Yılmaz, bu söylentileri hiç yalanlamadı. Hatta tam tersine Trabzonspor’da geçirdiği güzel günlerden bahseden yıldız futbolcunun Bordo-Mavili takıma dönmesi yolunda en büyük engel ise ekonomik şartlar. Ancak Fırtına, Burak için her türlü imkanı ve şartı zorlamakta ısrarcı.

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