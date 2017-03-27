Başkan'dan çilek açıklaması Dönemin Galatasaray Başkanı Ünal Aysal tarafından futbol literatürümüze kazandırılan ve iyi takımın bonus yıldızları anlamında kullanılan bomba transfer konusunda Başkan Usta’dan açıklama geldi. Trabzon’un patronu, “Şimdi çilek zamanı değil. Her şey mevsiminde güzel” diyerek kapıları kapatmadı.

Muharrem Usta, 50. yıl kadrosunda flaş transfer hayali kuran taraftara yönelik mesajlar yolladı. Büyük bombalar için zamanlamanın önemine vurgu yapan ama kapıları da kapatmayan Bordo-Mavililer’in patronu, farklı noktalara da vurgu yaptı.



Sosyal medya hesabından verdiği mesaja, “Şimdi çilek zamanı değil” diyerek giriş yapan Karadeniz temsilcisinin patronu Muharrem Usta ardından şöyle devam etti: “Her şey zamanında ve mevsiminde güzel. Önceliğimiz; kurumsallaşmak, kalıcı bir sistem kurmak ve iyi bir takım olmak.”



'Burak Yılmaz hayır demiyor'



Adı her fırsatta krallık yaşadığı Trabzonspor ile anılan Burak Yılmaz, bu söylentileri hiç yalanlamadı. Hatta tam tersine Trabzonspor’da geçirdiği güzel günlerden bahseden yıldız futbolcunun Bordo-Mavili takıma dönmesi yolunda en büyük engel ise ekonomik şartlar. Ancak Fırtına, Burak için her türlü imkanı ve şartı zorlamakta ısrarcı.



İlişkili Haber Trabzonspor'dan sert açıklama!

İlişkili Haber Yılın transfer harekatı! Emre Mor...





​

Caner Kolağasıgil Trabzonspor Başkanı, 50. yıl kadrosunda flaş transfer hayali kuran taraftara yönelik mesajlar yolladı. Büyük bombalar için zamanlamanın önemine vurgu yapan ama kapıları da kapatmayan Bordo-Mavililer’in patronu, farklı noktalara da vurgu yaptı.Sosyal medya hesabından verdiği mesaja, “Şimdi çilek zamanı değil” diyerek giriş yapan Karadeniz temsilcisinin patronu Muharrem Usta ardından şöyle devam etti: “Her şey zamanında ve mevsiminde güzel. Önceliğimiz; kurumsallaşmak, kalıcı bir sistem kurmak ve iyi bir takım olmak.”Adı her fırsatta krallık yaşadığıile anılan, bu söylentileri hiç yalanlamadı. Hatta tam tersine Trabzonspor’da geçirdiği güzel günlerden bahseden yıldız futbolcunun Bordo-Mavili takıma dönmesi yolunda en büyük engel ise ekonomik şartlar. Ancak Fırtına, Burak için her türlü imkanı ve şartı zorlamakta ısrarcı.

Trabzonspor Sezon İstatistikleri