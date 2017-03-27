Başkan'dan çilek açıklaması

Sosyal medya hesabından verdiği mesaja, “Şimdi çilek zamanı değil” diyerek giriş yapan Karadeniz temsilcisinin patronu Muharrem Usta ardından şöyle devam etti: “Her şey zamanında ve mevsiminde güzel. Önceliğimiz; kurumsallaşmak, kalıcı bir sistem kurmak ve iyi bir takım olmak.”
'Burak Yılmaz hayır demiyor'
Adı her fırsatta krallık yaşadığı Trabzonspor ile anılan Burak Yılmaz, bu söylentileri hiç yalanlamadı. Hatta tam tersine Trabzonspor’da geçirdiği güzel günlerden bahseden yıldız futbolcunun Bordo-Mavili takıma dönmesi yolunda en büyük engel ise ekonomik şartlar. Ancak Fırtına, Burak için her türlü imkanı ve şartı zorlamakta ısrarcı.
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