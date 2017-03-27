Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Bakan Akif Çağatay Kılıç'tan Galatasaray'daki ihraçlara flaş yorum!

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nun, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmesi kararını değerlendirirken, "Doğru iş yaptılar. Çünkü milletimize, memleketimize, devletimize ihanet edenlerle beraber olduklarını dile getirip de söyleyenlerin, ülkeden firar edenlerin kulüplerimizde işleri yoktur" dedi.

27 Mart 2017, Pazartesi 12:54 Yorum Yaz
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Bakan Çağatay Kılıç, yaptığı açıklamada, Galatasaray Kulübü'nün Cumartesi günkü genel kurulunda Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmemesinin yanlış bir karar olduğunu ifade ederek, o toplantıda ihraca hayır diyenlerin bunu Galatasaray camiasına anlatamayacaklarını söyledi.

Kulübün Yönetim Kurulu'nun, bu kararın hemen ardından Pazar günü olağanüstü toplanarak bu iki ismi ihraç etmesini "doğru bir karar" olarak nitelendiren Bakan Çağatay Kılıç, "Çünkü milletimize, memleketimize, devletimize ihanet edenlerle beraber olduklarını dile getirip de söyleyenlerin, ülkeden firar edenlerin kulüplerimizde işleri yoktur" ifadelerini kullandı.
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Bakan Çağatay Kılıç, şu değerlendirmede bulundu:

Galatasaray Genel Kurulu'nun Cumartesi günü aldığı karar zaten doğru bir karar değildi. Genel Kurul'da ibra kararından sonra çok detaya girmemekle beraber aslında Galatasaray Genel Kurulu'nun değil orada kalan bir takım neden orada oldukları belli olmayan kişilerin aldığı bir karardı. Bu karar Galatasaray camiasında ve kamuoyunda tepkiye neden oldu. Zaten Genel Kurul'da ihraca hayır diyenler bunu camiaya anlatamazlardı. Dolayısıyla Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, bence gereken kararı alıp doğru işi yapmıştır. Çünkü milletimize memleketimize devletimize ihanet edenlerle beraber olduklarını dile getirp de söyleyenler ülkeden firar edenler kulüplerimizde eski bir takım kadim yapılarımızda işleri yoktur.

Bakan Çağatay Kılıç, futbol camiasının FETÖ ile mücadelesi konusunda gerekeni yaptığını da dile getirerken, "Böyle arada sırada kazalar oluyor. Cumartesi günü yaşanan olayda da görüldü. Bu taşınamaz, kabul edilemez, bu ülkenin hiçbir kurumunun, kulübünün kabul edemeyeceği bir şey olduğu da hemen ertesinde alınan bu karar doğrultusunda ortaya çıktı" diye konuştu.

DHA
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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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babayarro1 27 Mart 2017 Pazartesi 13:05

Ne ara firar ettiler zaten yurtdışında yaşıyorlardı :D

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