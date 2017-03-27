Atletizm A Milli Takımı tarihe geçti

Uganda'nın başkenti Kampala'da ilk defa yapılan karışık Takım Bayrak Dünya Kros şampiyonasında Türkiye Atletizm Kros Milli Takımı, Aras Kaya, Meryem Akdağ, Ali Kaya ve Yasemin Can ile Dünya üçüncüsü oldu. Ülke sıralamasında ise Türkiye şampiyonayı 4'üncü olarak tamamladı.
AFRİKA DIŞINA MADALYA ÇIKARAN TEK ÜLKE TÜRKİYE
60 ülke arasında şampiyonaya katılan Amerika, Asya, Avustralya ve Avrupa kıtası ülkelerinin hiçbirinin madaya kazanamadığı şampiyonada Türkiye Afrika dışına madalya çıkaran tek ülke oldu.
SİLAHLARIN GÖLGESİNDE DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
42'nci Dünya Kros Şampiyonası, Uganda'nın Kampala şehrinde silahların gölgesinde yapıldı. Başkent Kampala'ya 60 ülkeden 556 sporcu geldi. Sporcuların ve idarecilerin kalacakları otellerde çok üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, yarışma günü ağır silahlar ise korku yarattı. Milli sporcularımız ilk defa yapılan takım bayrak yarışmalarında madalya kazanırken yoğun güvenlikten rahatsız oldu.
MUSEVENİ'Yİ AĞIR SİLAHLARLA KORUDULAR
Yarışmaları izlemek için kros parkuruna gelen Uganda devlet başkanı Yoweri Museveni'yi korumak için çok üst düzeyde güvenlik önlemlerinin alınması dikkat çekti. 31 yıldır Devlet başkanlığı görevini yürüten Museveni'ni komandoların içinde olduğu 35 araçlık bir konvoyla kros alanına geldiğinde çevrede ağır silahlarla önlem alınması Avrupalı sporcuları korkuttu. Sahaya giriş kapılarına yerleştirilen ağır silahlar ve girişte sporculara yapılan davranışlar tepki çekti. Yarışma alanı ve çevresinde yüzlerce polis ve komandolar önlem alırken Yoweri'nin çevresinde ise adeta etten duvar örüldü. Yarışmalar boyunca yerinden ayrılmayan Devlet başkanı korumaları yüzünden sporcuların birçok alana girilmesine izin verilmedi.
Ercan ATA - DHA