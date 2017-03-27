Atletizm A Milli Takımı tarihe geçti Atletizm A Milli Takımı ilk defa yapılan Karışık Bayrak Dünya Kros Şampiyonasında 3. olarak tarihe geçti.

Batuhan Özdemir

'nın başkenti Kampala'da ilk defa yapılan karışıknda, Aras Kaya, Meryem Akdağ, Ali Kaya ve Yasemin Can ile Dünya üçüncüsü oldu. Ülke sıralamasında ise Türkiye şampiyonayı 4'üncü olarak tamamladı.60 ülke arasında şampiyonaya katılan Amerika, Asya, Avustralya ve Avrupa kıtası ülkelerinin hiçbirinin madaya kazanamadığı şampiyonada Türkiye Afrika dışına madalya çıkaran tek ülke oldu.42'nci Dünya Kros Şampiyonası, Uganda'nın Kampala şehrinde silahların gölgesinde yapıldı. Başkent Kampala'ya 60 ülkeden 556 sporcu geldi. Sporcuların ve idarecilerin kalacakları otellerde çok üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, yarışma günü ağır silahlar ise korku yarattı. Milli sporcularımız ilk defa yapılan takım bayrak yarışmalarında madalya kazanırken yoğun güvenlikten rahatsız oldu.Yarışmaları izlemek için kros parkuruna gelen Uganda devlet başkanı Yoweri Museveni'yi korumak için çok üst düzeyde güvenlik önlemlerinin alınması dikkat çekti. 31 yıldır Devlet başkanlığı görevini yürüten Museveni'ni komandoların içinde olduğu 35 araçlık bir konvoyla kros alanına geldiğinde çevrede ağır silahlarla önlem alınması Avrupalı sporcuları korkuttu. Sahaya giriş kapılarına yerleştirilen ağır silahlar ve girişte sporculara yapılan davranışlar tepki çekti. Yarışma alanı ve çevresinde yüzlerce polis ve komandolar önlem alırken Yoweri'nin çevresinde ise adeta etten duvar örüldü. Yarışmalar boyunca yerinden ayrılmayan Devlet başkanı korumaları yüzünden sporcuların birçok alana girilmesine izin verilmedi.