Andre Castro'ya yakın markaj! Dört sezondur İstanbul ekibinin formasını giyen Castro’nun sezon sonu serbest kalacak olmasını değerlendiren bordo-mavililerde bu transfer için son karar teknik direktör Yanal’ın...

Kasımpaşa'nın formasını giyen Andre Castro'yu bir süredir takibe aldı.



Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncuyu bedava alma durumu ortaya çıkan bordo-mavililerin, takımdaki alternatif sayısını artırmak için bu oyuncuyu kadrosuna katabileceği ifade edildi.



Defansif ve ofansif orta saha mevkilerinde oynayabilen Portekizli oyuncunun, istikrarlı performansı nedeniyle gündeme geldiği ifade edildi. Bu sezon 28 maçta beş gol ve iki asistlik performans sergileyen Castro ile ilgili son kararı teknik direktör Ersun Yanal'ın vereceği ifade edildi.



4 SEZON

126 MAÇ

18 GOL

7 ASİST



Kaynak: Sabah

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