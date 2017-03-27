Andre Castro'ya yakın markaj!

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncuyu bedava alma durumu ortaya çıkan bordo-mavililerin, takımdaki alternatif sayısını artırmak için bu oyuncuyu kadrosuna katabileceği ifade edildi.
Defansif ve ofansif orta saha mevkilerinde oynayabilen Portekizli oyuncunun, istikrarlı performansı nedeniyle gündeme geldiği ifade edildi. Bu sezon 28 maçta beş gol ve iki asistlik performans sergileyen Castro ile ilgili son kararı teknik direktör Ersun Yanal'ın vereceği ifade edildi.
4 SEZON
126 MAÇ
18 GOL
7 ASİST
Kaynak: Sabah
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